‘La isla de las tentaciones 7’ confirma el nombre de los dos tentadores VIP de la edición

Como en cada edición del programa, La isla de las tentaciones 7 ha dado una sorpresa tanto a los concursantes como a los espectadores. Después de que las parejas eligieran a los solteros con quien tendrán su primera cita en la isla, Sandra Barneda, presentadora del programa, introducía a los solteros VIP de la edición, que ya son todo unos veteranos en el programa.

Y es que dos tentadores de ediciones anteriores han regresado a República Dominicana para tentar a las parejas que han acudido a poner a prueba su amor. Se trata de Valeria y Napoli, que entraban en la ceremonia de repartición de citas. «Fui tentadora y me fui sola porque no supieron valorar a esta pedazo de tentación». Así se presentaba la joven ante las parejas.

Napoli y Valeria se suman como tentadores a #LaIslaDeLasTentaciones7 🍎 y vienen con ganas de hacer saltar todo por los aires 💥 pic.twitter.com/s7GYZ2HG6s — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 10, 2024

El italiano, sin embargo, sí que triunfó como tentador con Naomi Asensi. «Me conocen por la pizza pepperoni», aseguró. Además, añadía que tras su primera aparición en la isla nadie había podido sacar su lado tierno y que ha vuelto al reality para conseguir mostrarlo. Al ver al tentador, las chicas parecían alegrarse de verle, aunque una de ellas confesó que no tenía una buena impresión de él.

Fue Ruth la que le dijo al nuevo tentador que no le caía bien: «Tengo una imagen suya que no me gusta». A pesar de esto, la canaria le dijo al italiano que tenía la mente abierta a cambiar su opinión sobre él y que le demuestre que estaba equivocada con la impresión que tiene. No solo fue ella la que criticó al tentador. David dijo que esperaba que no volviese a «meterse en la ducha con otra».

La aventura de las cinco parejas de la edición continúa en las villas de La isla de las tentaciones 7 y con la nueva incorporación de estos tentadores VIP, el juego sube a otro nivel.