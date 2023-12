¿Quién ha sido el ganador de ‘GH VIP 8’?: Naomi Asensi y Luitingo se la jugaban

GH VIP 8 ya ha llegado a su fin y ya tenemos ganador de esta octava edición del programa. Tras una noche llena de tensión y las emociones a flor de piel por conocer el desenlace de un concurso lleno de momentos. En la noche del pasado jueves 21 de diciembre, uno de los concursantes que ha pasado estos meses dentro de la casa se llevó el maletín con 70.600 euros.

Ha sido Naomi Asensi, quien saltó a la fama por participar en la última edición de La Isla de las Tentaciones, la que se ha alzado con el premio de Gran Hermano VIP 8. A pesar de haber entrado en el programa cinco galas más tarde, o sea, 5 semanas después del inicio del programa a raíz de las bajas producidas por el abandono de Karina.

«Estoy flipando. No me lo creo. Muchísimas gracias. Perdón por pensar que no había nadie ahí entendiéndome, porque sois un montón. Necesitaba este impulso. Os lo voy a agradecer toda la vida». Así expresaba la ganadora de esta edición su emoción porque el público la proclamara ganadora, a pesar de que ella sintiera que no tenía apoyo fuera de la casa del reality.

La valenciana ha sido la ganadora del programa con el 57% de los votos del público, así que Luitingo se ha quedado a las puertas de esos 70.600 euros que conformaban el premio del programa. Ha conseguido mostrarse natural a pesar de sus pensamientos de que sentía que se la percibía de forma incomprendida desde la audiencia del programa.

Así despedimos hoy #GHVIPFinal, con Naomi Asensi alzándose con la victoria de 'GH VIP 8' 🏆 Decimos adiós a una edición única dándoos las gracias por estar siempre ahí ❤️

Tras el éxito de su anterior participación en La Isla de las Tentaciones, Naomi vuelve a triunfar, en lo más alto, como ganadora de GH VIP 8 tras su breve paso por el programa.