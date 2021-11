Este pasado sábado 20 de noviembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’. De esta manera tan concreta, fuimos partícipes de una de las entrevistas más emotivas que se recuerdan. Tanto es así que María Patiño y el resto de colaboradores se emocionaron en diversas ocasiones. La protagonista fue nada más y nada menos que Isabel Torres.

La actriz de ‘Veneno’ desveló en ‘Sábado Deluxe’ que, entre su transición de género y su enfermedad, su vida se había convertido en una auténtica batalla sin que esa fuera su intención. Una situación que ni el peor de los pronósticos médicos ha conseguido frenar sus ganas de seguir luchando.

“Tengo claro que no voy a dejar de batallar nunca”, reconoció Isabel Torres a María Patiño. Debemos tener en cuenta que hace tan solo unos días, la actriz publicó un vídeo en su cuenta de Instagram donde se despedía de sus seguidores después de que los médicos le dieran tan solo dos meses de vida.

-Isabel Torres: “Tengo claro que no voy a dejar de batallar hasta el último momento” ERES MUY GRANDE ISABEL ❤️ #isabeltorresdeluxe pic.twitter.com/4Q3eVi1ZQc — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 20, 2021

“En realidad me dijeron que el último tratamiento no había funcionado, sino que me estaba haciendo daño por lo que me recomendaban estar dos meses sin tratamiento”, comenzó diciendo la canaria en ‘Sábado Deluxe’. Además, añadió: “Esto quiere decir que, en ese momento, no se podía hacer nada por mí”.

Isabel Torres supo de su enfermedad cuando empezaba a rodar ‘Veneno’, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi dedicada a Cristina Ortiz. En ese momento tuvo que elegir entre dejar la serie o entregarse a ella por completo. Es entonces cuando “elegí hacerlo aunque fuera lo último que consiguiera”, ya que tenía claro que iba a ser “la serie de mi vida”.

Isabel Torres: «Cristina «La Veneno» caminó para que nosotras podamos correr»#isabeltorresdeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) November 21, 2021

La actriz ha confirmado que ha estado aprendiendo sobre cómo otras culturas gestionaban la muerte, por lo que reconoció sentirse preparada para ese momento. Llegase cuando llegase. Por si fuera poco, desveló que tenía la necesidad de despedirse de todo el mundo, así como amigas o incluso exparejas: “Uno de hace más de 32 años, que fue mi medio novio y también salió con otra amiga, va a venir a verme. Tuvo una reacción muy buena”.

Lo cierto es que aprovechando la situación, quiso pedir disculpas por los errores que ha cometido a lo largo de su vida y, sobre todo, a todas las personas a las que había hecho daño. Todo ello mientras fuimos partícipes de un momento que será difícil de olvidar: El equipo de ‘Sábado Deluxe’ entregó el Premio Ondas que, debido a su enfermedad, la invitada no pudo recoger en su momento. Un detalle verdaderamente especial, ¡y muy merecido! Mucha fuerza, Isabel.