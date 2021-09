La nueva temporada televisiva de Telecinco ha dado el pistoletazo de salida y lo ha hecho con el estreno de un nuevo reality qué está dando mucho de qué hablar, ‘Secret Story’. Un programa donde se esconden muchos secretos y en el que en la primera noche ya se ha puesto en marcha el pulsador gracias a Isabel Rábago.

Los concursantes de la edición han podido hacer sus suposiciones por primera vez sobre cuál es el secreto, de los seis que conocen por el momento. Sin embargo, ha sido Isabel Rábago la primera valiente en dar nombre y apellido a uno de los secretos que circulan por la casa, apostando fuertemente por Julen Guerra como el propietario.

Isabel, sobre Julen: «El padre tiene un hijo siendo muy joven y es el abuelo el que lo adopta, entonces se crían como hermanos. Yo creo que es por la edad, simplemente» #SecretNoche1 pic.twitter.com/rxGwiToiHY — Secret Story España (@SecretStory_es) September 12, 2021

La periodista cree que el secreto de «soy hermano de mi padre» pertenece a Julen de la Guerra, por lo que ha dado sus explicaciones. «Mantuve una conversación hace unas hora soy me explicó que sus padres le tuvieron muy joven, me habló de la admiración que tiene a sus abuelos, cuando he escuchado el secreto ha sido una…», ha comenzado explicando.

Palabras con las que Isabel Rábago dejaba entender que el secreto es una metáfora. «Entiendo que el padre tiene un hijo siendo demasiado joven y es el abuelo el que le adopta o le da la categoría de hijo, entonces se crían como hijos», ha señalado su teoría. Por lo tanto, la petición de Rábago ha quedado registrada y Jordi González le ha explicado que será el programa el que le diga en qué momento se va a encontrar con Julen.

Un encuentro en el que la periodista le entrevistará para poder confirmar su sospecha. Pero eso no ha sido todo, ella también ha dado una pista sobre su secreto y ha confesado que no sabe si es o no muy difícil de adivinar, pero lo que es seguro es que «sorprende».