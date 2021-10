Es más que evidente que la relación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja no está pasando por su mejor momento. La exclusiva que realizó el DJ en la revista Lecturas, donde cargaba contra su hermana y su prima Anabel Pantoja, no dejó indiferente a nadie. La hija de la tonadillera, por su parte, decidió responder a través de una entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Es un hecho que las declaraciones de la joven no han sentado nada bien al DJ. Es más, a través de sus historias de Instagram, compartió una instantánea en la que mandaba callar a una persona. El pasado miércoles, durante su participación en ‘El programa de Ana Rosa’, Isa Pantoja había tomado una decisión.

¿En qué consiste? En guardar silencio ante lo que considera provocaciones por parte de su hermano. Ante la atenta mirada del resto de compañeros, la hija de la tonadillera ha confirmado que su hermano, aunque no ha hecho ningún tipo de declaración públicamente, sí que podría haber filtrado ciertas informaciones a los medios de comunicación.

“Él hace cosas, luego se retira y se queda en silencio, pero no puede evitarlo porque es muy impulsivo. Escribe y pone lo primero que piensa, cosa que luego le pasa factura”, comenzó diciendo la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. “Pero sí entiendo que le haya dado un consejo así porque cualquier persona que tenga dos dedos de frente le daría el mismo consejo”, añadió.

Por si fuera poco, Isa Pantoja ha asegurado que su hermano se habría puesto en contacto con ella, pero el mensaje que recibió no era demasiado importante. Joaquín Prat quiso saber si se había planteado la posibilidad de hablar personalmente con Irene Rosales para tratar de mediar entre los dos. La ex concursante de ‘La casa fuerte’ se mostró muy contundente.

Isa Pantoja no se muerde la lengua para contestar a su hermano: «He estado cuando me ha necesitado» #AR27O https://t.co/Q2WZTnVIlN — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 27, 2021

“Yo creo que, públicamente, el problema es con mi hermano. Cuando tenga que defenderme lo haré y no meteré a Irene como él hace con Asraf”, respondió. Además, quiso ir más allá: “A Irene la quiero dejar al margen porque yo entiendo y comprendo que ella apoye públicamente a mi hermano porque es su marido”. Lo cierto es que la primera de Anabel Pantoja ha querido condenar ciertas actitudes que tiene su hermano

“Él no conoce mi casa. No ha venido a ninguna casa en la que yo vivo. Él no pregunta por Alberto. Lo que no me gusta es que me señalen o que su entorno diga que yo hago cosas que luego él no hace”, reconoció. Además, quiso volver a ser contundente: “Yo he estado ahí cuando me ha necesitado en los cumpleaños, en la boda, en los bautizos. Cuando falleció la madre de Irene también fui, me cogí un vuelo de Londres. No hace falta que nadie me agradezca nada, pero que el entorno de mi hermano diga ciertas cosas me molesta, porque yo sí he estado y él no conoce cómo es mi casa, dónde vivo, cómo es… No lo sabe”, sentenció.