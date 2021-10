Isa Pantoja, una vez más, no ha dudado en dedicar unas palabras a su hermano Kiko Rivera. Es más que evidente que desde la muerte de doña Ana y la posterior boda de Anabel Pantoja en La Graciosa, todo ha cambiado en la familia. De nuevo, vuelve a estar dividida. Hace tan solo unos días, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ dejaba muy claro lo que pensaba de la dura exclusiva que había concedido su hermano.

“¡Estoy harta! Tú no eres más que nadie. No voy a permitir que nadie me humille y me machaque”, reconoció en el programa en el que trabaja. Unas palabras que Kiko Rivera no ha querido pasar por alto y, a través de varios comentarios en una publicación de Instagram de Telecinco, ha respondido a su hermana.

“¡Irse al carajo! Sé de buena fe que estáis cortitos. Pero no mintáis. Y a mi hermana mejor no le digo nada porque si no…”, escribió el marido de Irene Rosales. De esta manera, Isa Pantoja volvió a responder a su hermano, dejando claro que no estaba asumiendo sus errores y que siempre miraba los de los demás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telecinco.es (@telecincoes)

“La culpa siempre es de Telecinco, de mi madre, mía… Siempre hace lo mismo”, comenzó diciendo Isa Pantoja. “Desde la boda de Anabel no hablamos. Yo no tengo que decirle nada, es él quien me tiene que decir algo a mí. Yo no le echo las culpas a nadie. Mi discurso ha sido el mismo desde que tengo 18 años, ya que me hago responsable de cada cosa que digo”, añadió.

Por si fuera poco, la joven fue más allá: “Me defiendo a mí misma, no tengo que señalar lo que tú has hecho. Se ha metido conmigo de una manera que no ha venido a cuento. Es él el que tiene que llamarme por lo que ha dicho de mí sin yo hacer nada. No he hablado con Irene tampoco”. Lo que no entiende es qué quiere conseguir su hermano con esa actitud.

¡Pero no todo queda ahí! La colaboradora se ha pronunciado sobre el cambio que ha experimentado Kiko Rivera en sus redes sociales: “Me llegan comentarios y yo sé cómo es. Sé que no está bien. Sé que cuando le entra el arrebato hace estas cosas”. Además, aseguró que “me preocuparía si fuera la primera vez que lo hace, lo de borrar todas las fotos, pero lo hace siempre. Lo hace como para empezar una nueva etapa, empezar de nuevo, borrar lo que ha pasado. No sé hasta qué punto lo va a conseguir”. Lo cierto es que, desde hace unas semanas, la relación entre los hermanos es realmente inexistente.