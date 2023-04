Isa Pantoja se encuentra en el punto de mira por parte de la televisión y prensa del corazón desde hace unas semanas, por su relación con Asraf Beno. Primero fue a causa de la visita a Honduras, la cual le causó un malentendido con Raquel Bollo y sus hijos, Alma Bollo y Manuel Cortés. Ahora, cuando todavía no ha salido de una, ya ha entrado en otra, esta vez al tener que acudir a Sálvame para desmentir una información que asegura que Isa Pantoja le ha sido infiel a Asraf Beno durante su participación en Supervivientes 2023.

Varios medios afirman que la joven habría pasado varios días de fiesta, de un lugar a otro, faltando incluso a su puesto de trabajo en la televisión. Además, la información viene acompañada de una noticia inesperada, Isa Pantoja terminó las fiestas en un coche junto a Roberto de la Cruz, dónde estuvieron más de dos horas a solas. La persona que le hizo llegar la información a Sálvame, comentó que la joven se acercó para quitarle el móvil y no le pudieran sacar fotos: “Nos cogió el móvil y nos lo tiró al suelo. Empezó a gritar como una loca, no hagáis fotos”, expresaba.

Isa Pantoja se defiende de las acusaciones en #yoveosálvame: “No le soy desleal a mi pareja, me acuerdo de todo» https://t.co/QRN5k4c8Rh — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 25, 2023

Al enterarse, Isa Pantoja llamó a Sálvame para negar todo lo que estaban diciendo: “Este sábado fui a varios sitios. No solo a Oh my club. Estábamos un amigo de Asraf, mi amigo y un defensor, éramos cuatro. El amigo de Asraf nos hizo el favor de acercarnos, primero a mi amigo y luego a mí, que me quedaba en mi casa depre. Pero más de dos horas no me quedé en el coche”, aseguraba muy convencida.

Además, cree que alguien puede estar acusándola al tener algo bajo la manga: “Os la están colando, no sé si alguien se quiere subir al carro, me está oliendo raro desde ayer que estén todos tan preocupados cuando yo no lo estoy. No le soy desleal a mi pareja, me acuerdo de todo y con esa ventaja creo que no contaban», terminaba diciendo dando por terminada la conversación.