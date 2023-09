El irreconocible cambio de un ‘youtuber’, años después de ser viral por las duras críticas recibidas por su peso

No es ningún secreto que las redes sociales pueden cambiar para siempre la vida de muchas personas. A veces para bien, y otras para mal. El caso del youtuber José Carrasco, conocido popularmente como «Carras», es algo que no deja indiferente a nadie. Recientemente, ha querido celebrar su cumpleaños de una manera especial, siguiendo una curiosa tradición que, como no podía ser de otra manera, ha dejado completamente sin palabras a sus fans.

Lo que ha hecho ha sido volver a ponerse la camiseta con la que, hace tan solo un par de años, se hizo viral en redes sociales. De esta forma, dejó en evidencia el impresionante cambio radical que ha experimentado en tan solo unos cuantos meses. La historia comenzó cuando cumplió 23 años. Por aquel entonces, publicó una fotografía con su tarta en Twitter.

A pesar de tratarse de un día lleno de felicidad, muchos usuarios se propusieron destrozárselo con una serie de comentarios verdaderamente hirientes. Todos ellos se metían con su peso. De hecho, un usuario de esta red social no tardó en citar la imagen, escribiendo el siguiente comentario: «Yo no quisiera ser silla».

Se cumplen 2 años de mi tweet viral. Eternamente agradecido al comentario de Carlo Cigarrotti, a mi respuesta, a vuestro apoyo y al destino. La tradicional foto con esta camiseta no podía faltar. En fin. Empezando bien el miércoles 😉💪🏻 https://t.co/ew7k2MmOhD pic.twitter.com/bCzkuzsK0N — Carras (@JoseCarrasco_98) September 27, 2023

De esta forma, y con muchísima educación, Carras respondió: «Suelo tener bastante sentido del humor con estas cosas, nadie querría ser la silla, pero joder, hasta en el cumpleaños, no sé». Por si fuera poco, añadió: «Ni la tarta me la he comido yo solo, ni estoy celebrando que peso 23 toneladas, por si acaso lo especifico. En fin. Empezando bien el lunes».

Unas palabras por las que acabó haciéndose viral. El pasado miércoles, no solamente se cumplió el aniversario de ese tuit, sino también cumplió 25 años. Para dejar claro lo mucho que le ha cambiado la vida desde entonces, el youtuber quiso hacerse la misma fotografía, con la misma camiseta y en el mismo lugar. El cambio más significativo era su aspecto físico.

«Eternamente agradecido al comentario de Carlo Gigarrotti, a mi respuesta, a vuestro apoyo y al destino”, escribió el youtuber. Además, añadió: «La tradicional foto con esta camiseta no podría faltar». Debemos recordar que el joven, en febrero de 2022, se sometió a una operación bariátrica. Gracias a ello, pudo pasar de 200 a 90 kilos de peso. En febrero, recordó la intervención que le cambió para siempre: «La noche de antes sufrí un ataque de ansiedad por la operación el cambio de vida. Un año después puedo dar las gracias a mi yo del pasado por no irse a casa».

Hoy, 9 de Febrero, se cumple un año de mi operación de cirugía bariátrica. La noche de antes sufrí un ataque de ansiedad por la operación y el cambio de vida. Un año después puedo dar las gracias a mi yo del pasado por no irse a casa. ¡Feliz aniversario Big Carras! ❤️ pic.twitter.com/0WWehWELAB — Carras (@JoseCarrasco_98) February 9, 2023