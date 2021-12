En verano, concretamente el 11 de julio, Irene Rosales tomó una de las decisiones más contundentes de su vida. Y es que la joven quiso marcar un punto y final a su etapa como colaboradora de ‘Viva la vida’ y, por tanto, alejarse de cualquier tipo de exposición pública. Lo que buscaba era tranquilidad y mucha paz.

Después de casi 200 días, Irene Rosales ha regresado al plató de ‘Viva la vida’ para reconocer que abandonar el programa fue una de las mejores decisiones que pudo tomar. “Yo tenía mucha ansiedad. Lo estaba pasando muy mal y tenía que parar, necesitaba asimilar todo lo que me había pasado en el último año… La muerte de mis padres y lo ocurrido entre mi marido y su madre”, aseguró.

De esta manera, quiso ponerse en manos de un profesional que le está ayudando mucho a superar este bache en su vida: “Es un chico maravilloso y me está ayudando mucho”. Con la voz entrecortada, Irene Rosales reconoció que ahora que ha parado siente mucho más la ausencia de sus padres. A pesar de todo, “noto que ellos están a mi lado. Siempre pregunto si estarían conforme con lo que hago pero creo que mi madre se sentiría orgullosa de mí”.

Para la excolaboradora de ‘Viva la vida’, el apoyo de Kiko Rivera es absolutamente fundamental. Eso sí, desveló que él no quería que dejase su etapa en el programa de Emma García: “Él quería que yo siguiese aquí, pero veía que yo no estaba bien y que necesitaba alejarme un tiempo. Yo quería parar, no estaba bien. Hablaba con mi madre cuando estaba sola, continuamente”.

La presentadora de ‘Viva la vida’ quiso ser muy contundente a la hora de preguntar a su invitada sobre su relación con el hijo de Isabel Pantoja: “¿Te ha dado muchos quebraderos de cabeza tu marido?”. Aunque quiso restar importancia a ciertos escándalos, la joven ha reconocido de manera indirecta que lo ha pasado mal: “No ha sido por su culpa, pero estar con él sí que me ha dado muchos quebraderos de cabeza. Cuando sale alguna noticia sobre él en la prensa yo le pregunto, lo hablo con él”.

Por si fuera poco, la andaluza confesó a Emma García que solamente en una ocasión se planteó la posibilidad de separarse de Kiko Rivera. Esto sucedió cuando estaba embarazada de Carlota, su segunda hija. “Él tenía problemas con las drogas y yo me planté. Estaba embarazada y no podía seguir así. Le dije que o cambiaban las cosas o me separaba. Él se puso a llorar y lo pasó muy mal”, confesó.

Irene Rosales da detalles de la complicada llegada de su hija Carlota

Para Irene Rosales y Kiko Rivera, la llegada de su segunda hija en común fue toda una sorpresa y algo complicado de digerir. “Vino en un momento en el que Kiko tenía problemas de adicciones. Estaba en su peor momento, y nuestra relación no atravesaba por su mejor momento”, reconoció la nuera de Isabel Pantoja.

Por si fuera poco, confesó que tras el nacimiento de Ana, su primera hija, tenía que haber esperado dos años para quedarse de nuevo embarazada: “Era peligroso por la cesárea que yo había tenido. Me daba pánico que me pasara algo, estaba convencida de que esa embarazo iba a ser malo, yo tampoco quería”. Lo cierto es que, respecto a Carlota, “aunque no queríamos en un principio que viniese, cuando nació la quisimos igual que a su hermana mayor”.