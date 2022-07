Ion Aramendi ha regresado al plato de Supervivientes: Conexión Honduras tras unos días en los que se le había echado en falta debido a su ausencia por dar positivo en COVID-19. Lo ha hecho con una grandísima sonrisa en la cara y ha reconocido que “tengo las pilas totalmente cargadas”. Con su vuelta Ion Aramendi ha venido cargado de preguntas, y su primera “víctima” ha sido la polémica Arelys.

Tras su visita a Honduras, Arelys, la madre del que está siendo uno de los protagonistas de esta edición de Supervivientes, Yulen Pereira, se ha visto envuelta en una vorágine de dudas y controversias. Se le ha acusado de intentar manipular a su hijo y consecuentemente el curso del programa con su ya célebre metáfora de los frijoles. Con este símil quería hacerle entender a su hijo sin ser explícita que su concurso de cara al público se estaba basando en su relación con Anabel Pantoja, y no en su propia persona. Algo que su madre ha considerado bastante peligroso.

Cuando ha sido preguntada por Ion Aramendi por esta situación ha dicho que: «yo estoy muy contenta, no le he dicho nada para que cambie con Anabel, ¡qué va a cambiar!». La pugna entre el presentador y la madre del esgrimista ha continuado, y tras ser preguntada por si le había dicho algo por debajo de la mesa, ella se ha puesto muy nerviosa y no ha sido capaz de decir nada más que incongruencias: «No fue así, pero déjame terminar… Él me preguntó que no se estaba viendo su concurso y le dije que no, que no se estaba viendo su concurso», aseveró.

Ion quiso suavizar la situación. ¿De qué manera? Cortando radicalmente a Arelys para pedirle que se reuniesen luego para aclarar realmente qué es lo que ocurrió durante su visita a la isla hondureña.