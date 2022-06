Ion Aramendi: ¿Por qué no presentó ayer ‘Supervivientes: Conexión Honduras’?

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras. Para sorpresa de los espectadores, la gala fue presentada por Carlos Sobera, quien al comienzo del programa explicó que Ion Aramendi había dado positivo en Covid-19, por lo que no podría estar esa noche en plató.

«Me aplauden así, porque se piensan que soy Ion Aramendi. Como somos vascos, de la misma edad, igual de guapos y con el mismo porte… ¡Es normal!», bromeó Carlos Sobera tras su entrada en el plató de Supervivientes 2022, antes de explicar que su compañero está de baja pero que volverá la semana que viene.

«Está pasando el Covid y no ha conseguido dar negativo para estar aquí todavía, que es lo que él quería. Pero sabemos que está perfectamente. Le mandamos un abrazo enorme para que se recupere lo antes posible porque le necesitamos», exclamó Sobera antes de dar comienzo a la gala.

Esta noche no estaré en Conexión Honduras, me da mucha pena pero me toca estar en el banquillo por dar positivo en Covid, aunque afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran @carlos_sobera un abrazo grande a [email protected]! https://t.co/X1heg4XLCg — Ion Aramendi (@ionaramendi) June 26, 2022

A través de sus redes sociales, Ion Aramendi ya había explicado que no podría estar en plató: «Esta noche no estaré en Conexión Honduras, me da mucha pena pero me toca estar en el banquillo por dar positivo en Covid, aunque afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran Carlos Sobera». No obstante, el presentador aseguró que: «no os vais a librar tan fácil de mí».

Una vez comenzada la gala de Conexión Honduras, Carlos Sobera conectó con Ion Aramendi a través de una videollamada en directo. El carismático presentador explicó que «afortunadamente estoy saliendo, han sido unos días complicados. Estoy positivo y soy susceptible de contagiar y por protocolo y seguridad no he podido».

Ion Aramendi también aprovechó la ocasión para agradecer a Carlos Sobera el hecho de cubrirle este domingo: «Confianza máxima en que lleves tú todo esto», exclamó el presentador. «Igual te llamo en directo para que me des tu opinión, nunca se sabe», bromeó Sobera.