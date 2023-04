Ion Aramendi da un toque de atención a los concursantes de ‘Supervivientes 2023’: “¿Qué estáis haciendo?”

Ya ha transcurrido bastante tiempo desde que los concursantes iniciaron su aventura en Supervivientes 2023 y las energías empiezan a fallar. El grupo de Cayo Paloma ha tirado la toalla e Ion Aramendi se ha visto obligado a echarles una reprimenda por haber abandonado sus tareas.

A pesar de que las cosas se pongan difíciles, ellos no pueden dejar todo así como así y no preocuparse por nada. Ningún miembro del equipo está haciendo nada relativo a la supervivencia y esto no se puede consentir en el programa. El pirata Morgan, el presentador y la audiencia han tenido que tomar una decisión sobre qué hacer para solucionar el problema.

El pirata Morgan les había dejado clara la norma más importante que debían de seguir en sus ubicaciones: “El fuego hay que cuidarlo”. Si cumplían más adelante podrían recibir recompensas. Sin embargo, una noche todos se quedaron dormidos y el fuego se apagó al no haber nadie cuidándolo, por lo que inmediatamente la promesa quedó incumplida. Ante el temor de recibir un castigo, el grupo tomó una decisión conjunta: comerse las seis latas de comida que les quedaban. Ion Aramendi ha querido saber por qué hicieron esto y Jonan ha sido el que ha respondido: “La única forma de salvarlas era comérnoslas porque pensamos que nos las iban a quitar”.

Una vez se les apagó el fuego los concursantes tampoco han intentado volver a encenderlo. El presentador ha querido saber el motivo y Alma Bollo le ha explicado que “hemos salido a buscar los utensilios para hacer el fuego, pero no hay”. Además, considera que Cayo Paloma no es el lugar indicado para ello. Los supervivientes tampoco están pescando y el motivo está bastante relacionado con la ausencia de una hoguera. “No hemos salido ninguna vez a pescar, sería pescar por pescar y no queremos eso”, ha señalado Bosco. “Nos da miedo el anisakis y no vamos a comer pescado crudo”, han comentado entre el sobrino de Pocholo y Manuel Cortés.

Ion Aramendi ha continuado regañándoles porque no estaban realizando las labores propias de un concursante de Supervivientes. A pesar de no tener fuego, tendrían que haber continuado y así se lo ha hecho saber. “¿Qué parte de supervivencia estáis haciendo?”, les ha preguntado muy enfadado. Entonces les ha comparado con Cabeza de León y les ha informado de que el otro grupo tampoco tenia fuego y aun así no ha parado de trabajar, incluso llegando a comerse el pescado crudo.

La organización del programa ha planteado la siguiente pregunta: “¿Cómo queréis que recuperen el espíritu de supervivientes?”. La audiencia ha tenido que elegir entre que lo recuperan por ellos mismos sin ningún tipo de indicación externa o que Bosco, en su papel de líder, recibiera una clase magistral en Cabeza de León y que luego aplicaran lo aprendido en su propia playa. Finalmente, la opción vencedora ha sido que los concursantes se recuperaran ellos solos.