No es ningún secreto que ‘Inocentes’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia hizo una grandísima apuesta con esta historia que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie.

El pasado lunes 31 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. Es entonces cuando pudimos ver cómo Esat no ha dudado un solo segundo en planear una espectacular sorpresa a Gülben. Para poder hacer su deseo realidad ha contado con la ayuda de Han y de Inci.

Por si fuera poco, vemos cómo Safiye ha intentado convencer a Naci para que continúe con el tratamiento, pero los esfuerzos han caído en saco roto. La joven, por su parte, ha terminado por arriesgarse al utilizar una última baza. Todo ello mientras una inesperada visita ha terminado por provocar una enorme tensión entre los dos.

La visita de Gülru y su hija no ha sido plato de buen gusto para Naci, que está resentido con Safiye.💔 #Inocentes https://t.co/InhOoTsF1g — antena 3 (@antena3com) February 1, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera vemos cómo Gülben, en el momento más inesperado, ha conocido a Şennur. Estamos hablando, por tanto, de la madre de Esat.

Estamos ante una de las pruebas más contundentes. ¿La logrará pasar? Safiye no dudará en utilizar ese as que guarda bajo la manga para tratar de convencer a Naci de que, lo mejor, es dejarse tratar. La joven está dispuesta a arriesgarse hasta tal punto de que todo puede romperse en cualquier momento. Naci elegirá un lugar especial para explicar a Safiye el motivo de su decisión. Inci, por su parte, planeará una sorpresa para Han. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.