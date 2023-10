El influencer ‘El patica’ desvela el dinero que gana en Tik Tok: «Con eso ni desayunas en Miami»

Para muchos es posible que el nombre de El Patica no sea conocido, pero se trata de uno de los creadores de contenido en redes sociales más conocidos de los últimos tiempos. Gracias a su naturalidad se ha ganado el cariño de cientos de miles de personas, especialmente en Tik Tok, y ha desvelado la cantidad exacta de dinero que gana en esa red social.

José Ángel, su nombre real, ha ganado una gran popularidad al compartir con sus seguidores sus abundantes comidas, en las que no puede faltar la mahonesa. Además, también ha aparecido en vídeos junto a Ibai Llanos y recientemente con Lladós, otra estrella de YouTube.

El pasado mes de mayo acudió a First Dates en busca del amor, aunque las cosas no salieron como esperaba y no encontró lo que buscaba. Allí aprovechó para contar a Carlos Sobera que su mote nació porque su padre tuvo un accidente con un tractor y se rompió una pierna.

Al presentador también le dejó claro que por hacerse famoso no pensaba «dejar el campo», algo que puede sorprender, pero tras descubrir el dinero que gana con las redes sociales es completamente normal.

Ha sido con el rapero y youtuber Mowlihawk, en una entrevista para su canal de YouTube, donde ha desvelado la cantidad de dinero que gana. «Pues te voy a decir la verdad. Este mes pasado he cobrado 86 euros. ¿Tu te crees que con eso me puedo ir a Miami?», algo que nadie podía esperar, ya que tiene más de un millón y medio de followers en Tik Tok.

El presentador no podía creerse lo que le estaba diciendo y solo le quedaba tomárselo a risa: «Con eso ni desayunas en Miami». Sabiendo que podía parecer una broma, quiso insistir: «Yo con estas cosas no tonteo porque me gusta decir la verdad, ¿de qué sirve engañar?».

Septiembre ha sido un mal mes, pero al desvelar lo que ganó en su mejor momento: «El mes que más he ganado con TikTok fue cuando subí los vídeos que me pilló estas tres veces con Ibai grabando, todas estas cosas que estuvimos; el menú, Dissaster Chef (un programa parecido a MasterChef producido por Ibai Llanos) y todo eso gané 490 euros».

Ha aprovechado la entrevista para aconsejar a los más jóvenes y dejaro claro que el mundo de las redes no es tan fácil como pueda parecer. «¿Dónde vas con eso? Dicen este está ganando tanto, no quiere pegar palos al agua. No es así, mira que se lo digo, muchas veces lo digo para que la gente lo sepa porque piensan lo que no es», insiste.

Además, El Patica ha comentado que cuando tiene beneficios utiliza el dinero ganado en Tik Tok para comprar comidad a los más necesitados, aunque por desgracia no siempre puede hacerlo.