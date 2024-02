GH DÚO 2 se encuentra en la recta final de su andadura y las emociones entre los concursantes están a flor de piel. Cada vez son menos los habitantes en la casa de Guadalix de la Sierra, siendo uno de ellos el que se llevará el gran maletín del ganador. Por ello, nuevas alianzas han surgido durante los últimos días, algo que a la concursante Marta López no le ha gustado nada.

A pesar de haber pasado todo el concurso discutiendo con Keroseno, Manuel ha establecido otro tipo de conexión con el participante. Durante los últimos días, ambos han decidido hacer borrón y cuenta nueva. Una «amistad» que no le creen ninguno de sus compañeros.

Marta: «Nunca pensé que Manuel disfrutara viendo mal a la gente. Y jamás pensaría que disfrutara viéndome mal a mí» #GHDúoGala7 pic.twitter.com/16PQLXxHjn — Gran Hermano (@ghoficial) February 22, 2024

Marta López siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa y no jugar por interés. Por ello, considera que la repentina la alianza entre Manuel y Keroseno es producto de puro interés de cara a la final. Un pensamiento que ha molestado al andaluz y por el que no ha dudado en enfrentarse a ella.

«Me siento perseguida, me quitan mucha fuerza. Me dijeron clasista, algo que fuera me daría igual, pero aquí me incomoda, me intimida», señaló la concursante en el confesionario. La buena relación que había entre ella y Manuel parece haberse roto para siempre. Pero, lo que no soporta son los continuos ataques de ellos.

«No he abierto la boca esta semana y me llamaban víctima», dijo entre lágrimas. La situación en la casa está bastante calentita desde que Manuel y Keroseno se han declarado amigos incondicionales. Por ello, no han faltado los enfrentamientos, incluso, durante la prueba semanal.

Keroseno: «Que le un Óscar no, que es demasiado, pero un Goya se lo merece». ¿Qué pensáis? 🔁 El Goya, el Óscar y cualquier premio que se precie

❤️ Marta está siendo natural#GHDúoGala67 pic.twitter.com/r9zExebeZH — Gran Hermano (@ghoficial) February 22, 2024

Keroseno recordó a Efrén Reyero, ex concursante y ex pareja de Marta López y cuya relación no acabó nada bien. Ante ello, la colaboradora televisiva no dudó en darle donde más le duele a su compañero: Ivana Icardi y Finito. «Me han dicho que era un montaje», dejó caer a modo de informativo televisivo. «El montaje lo traían Marta y Efrén», respondió Keroseno.

Posteriormente, en directo, la presentadora Marta Flich ha intentado resolver las rencillas de los concursantes. Sin embargo, y a pesar de los intentos, no llegaron a un acuerdo. Asimismo, Asraf y Lucía, que también estaba peleada con Manuel, no quisieron posicionarse. Pero, hubo una concursante que sí le dio todo su apoyo a Marta López.

Elena Rodríguez,madre de Adara Molinero, señaló estar completamente de acuerdo con su compañera de concurso. Pues, a ella tampoco le convence la repentina «amistad» de Manuel y Keroseno tras semanas de enfrentamientos.