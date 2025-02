Ibai Llanos ha vuelto a sorprende a todos. Durante los últimos meses, el streamer ha compartido con sus seguidores cómo está siendo su transformación física. Pues, está llevando a cabo una ardua rutina de dieta y ejercicio con el objetivo de volver a sentirse bien consigo mismo. Una labor que está teniendo sus frutos y por la que, recientemente, ha querido ir un paso más allá. Por ello, ha elegido como compañero de reto a uno de los rostros más sonados de los últimos días a nivel mundial: Montoya.

El joven se ha convertido en un meme viral por sus inesperadas reacciones en La isla de las tentaciones. Ser testigo de la infidelidad de su pareja, Anita, no le ha sentado nada bien. De hecho, y tras verla teniendo relaciones con uno de los tentadores, llegó a saltarse las normas de la organización. Una carrera por la playa donde, para sorpresa de todos, acabó en la villa de las chicas. Pues, su objetivo era enfrentar a la que consideraba la mujer de su vida. Una situación que no solo ha impactado a la audiencia española, también lo ha hecho con la extranjera. Y es que, incluso el propio Kanye West ha comentado el vídeo viral de Jose Carlos Montoya.

Por ello, y como no podía ser de otra manera, Ibai Llanos ha contactado con él para realizar un vídeo juntos. «Me he enfrentado a culturistas, a atletas profesionales, pero hoy me enfrento al rival más difícil. Una carrera contra Montoya en su especialidad: la playa», dijo el streamer en la presentación del vídeo. Un audiovisual que nadie se esperaba y que poco ha tardado en convertirse en tendencia.

«Es un reto para mí, aunque tú pienses que soy un atleta profesional. Estoy un poco muerto ahora mismo, pero voy a intentar competir lo mejor que pueda», le dijo el andaluz. «Vamos a ver quién gana. Carrera hasta el poste», le indicó el creador de contenido a su rival.

Tras ello, ambos empiezan a correr. Pero, Montoya tarda poco en ponerse a la cabeza de la carrera. «La salud, la mejor medicina para la fatiga. Ibai yo te quiero mucho, pero Montoya va donde brilla», le decía el participante de La isla de las tentaciones a Ibai Llanos.

Después de concluir la carrera, el streamer pregunta a Montoya por cómo está llevando la popularidad mediática que está teniendo. Una cuestión que el sevillano responde señalando que se siente «agradecido y contento» y que ver todo el apoyo de la gente le «cura el alma». Pues, su paso por el reality de Mediaset España no ha sido un camino de rosas.

«Quiero a Montoya en la Velada contra El Gambita», «Hicimos famosa a la persona correcta» o «Le diré a mis hijos que Montoya era Usain Bolt» son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Pues, el encuentro entre Ibai Llanos y Montoya no ha dejado indiferente a nadie.