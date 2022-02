‘El Hormiguero’ comenzó la semana con una visita muy especial. Diego, ‘Cholo’ Simeone, acudió al programa de Antena 3 para hablar de su nuevo proyecto, ‘Simeone Vivir Partido a Partido’, la docuserie sobre su vida que ya está disponible en Prime Video.

Aunque es uno de los entrenadores más carismáticos y queridos de nuestro país, Simeone es poco dado a conceder entrevistas, no obstante, este lunes hizo una excepción y se atrevió a pisar el plató de ‘El Hormiguero’, donde dejó grandes titulares.

Tras ser recibido entre gritos por un plató que estaba a rebosar de aficionados rojiblancos, el entrenador del Atlético de Madrid explicó que «con el fútbol es pasión que después se convierte en obsesión».

.@Simeone se aprendía los nombres de los rivales para conseguir que le pasaran la pelota #SimeoneEH pic.twitter.com/2lFh4SZVUe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 31, 2022

Además, confesó a Pablo Motos que el futbol llega a afectar en las rutinas de su familia: «Mi mujer sabe que si ganamos se come fuera y si se pierde o empata se come en casa». Y añadió: «Si uno no sabe sufrir la derrota, no sabe festejar la victoria. Perder o empatar no es igual que ganar».

En cuanto al ‘Cholismo’, que algunos ya consideran una religión, Simeone explicó que: “No lo identifico como una religión. Se generó en base a la ayuda de un grandísimo club para poder trasmitir una idea. A través del sentimiento pudimos conocer al club y a la gente».

“Siempre traté de ser espontáneo, natural, real. Te tienen que creer. Esto es como la familia: si el hijo admira al padre, sigue muchas cosas del padre. En el fútbol pasa lo mismo», añadió sobre los motivos por los que cree que es tan querido entre los aficionados del Atlético de Madrid.

Aunque ‘El Cholo’ tiene muy buena relación con los jugadores de su equipo, durante la entrevista en ‘El Hormiguero’ reconoció que hay cosas que prefiere no saber de sus jugadores: «Prefiero no ver lo que hacen en las celebraciones, seguro que hay un chat del equipo sin el entrenador, pero no me gustaría verlo, no suma nada».

Tras la entrevista, llegó el turno de Trancas y Barrancas, que le realizaron algunas preguntas comprometidas. En una de ellas, Simeone rompió uno de los grandes mitos de los futbolistas, asegurando que «hacer el amor antes de un partido es beneficioso siempre», aunque aclaró que «todo se puede hacer en su debido momento».