‘El Hormiguero’: Raphael recibe un espectacular homenaje en el programa

El Hormiguero cerró la semana con un invitado muy especial. El programa de Antena 3 recibió a Raphael, que acudió para presentar su nuevo disco, Victoria. Un álbum compuesto por Pablo López que ha visto la luz este viernes 18 de noviembre.

Convertido en invitado platino, Raphael entró en el plató del programa de Antena 3 subido en un descapotable, y recordó junto a Pablo Motos los mejores momentos de su paso por el programa. Un programa en el que siempre se siente como en casa.

En cuanto a su nuevo disco, el artista alabó el gran trabajo que ha realizado Pablo López. «Lo ha compuesto Pablo López enterito. Cuando hablé con él, se esperaba que le dijera ‘Pablo, ¿por qué no me haces una canción y vamos viendo?’. Me planté en su casa y le dije textualmente ‘Pablo, quiero que me hagas un disco entero’», señaló entre risas.

.@RAPHAELartista nos presenta “Victoria”, su nuevo disco compuesto por @PabloLopezMusic que sale mañana a la venta #RaphaelEH pic.twitter.com/wJ5HgQ7gcX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2022

Con Victoria, su nuevo disco, Raphael quería hacer un homenaje a su propia vida. «La gente puede pensar que es el nombre de una mujer, mil cosas, una batalla. En realidad son las victorias que he tenido y tengo durante mi vida, a todo lo que me he ido enfrentando», explicó el artista.

«Desde mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi mujer o mis hijos. Mis victorias. Eso para mí es un logro. Sacar un hijo adelante es una victoria, mi trasplante de hígado fue un victorión. Cuando le expliqué eso a Pablo López, él sintió cómo enfrentarse a este disco», recordó.

Al final de la entrevista, Marron quiso darle una sorpresa muy especial al artista con un experimento creado especialmente para él. De esta forma, el equipo de ciencia del programa recreó la portada de su nuevo disco. Un reto muy complicado, que dejó a Raphael sin palabras.