‘El Hormiguero’ terminó su primera semana de esta nueva temporada con un invitado muy especial. El actor estadounidense Matthew McConaughey, entró al programa a través de una videollamada, para presentar su libro ‘Greenlights’.

Pablo Motos reconoció que el libro del oscarizado actor había sido «Uno de los mejores que he leído este verano». Matthew McConaughey, comentó con el presentador algunas de las partes del libro, y el valenciano afirmó que había una historia que le impactó mucho.

«Cuéntanos cómo murió tu padre», preguntó al invitado: «Tenía 62 años, acababa de pasar un fin de semana jugando al golf, se sentía bien, despertó a mi madre e hicieron el amor», comenzó a explicar el actor.

Y añadió: «Justo al terminar, tuvo un ataque al corazón y murió encima de ella. A día de hoy mis hermanos y yo lloramos y reímos recordando aquello porque él siempre decía que el día que muriese sería haciendo el amor a mi madre. Y así fue…».

“No hagas las cosas a medias. Si decides hacer algo, hazlo de todo corazón. Lánzate” – El mejor consejo que @McConaughey aprendió de sus padres #MatthewEH pic.twitter.com/2Ly0CWTyca — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 9, 2021

Matthew McConaughey explicó que la enseñanza más importante que le dieron sus padres fue que: «no hiciera las cosas a medias, que lo hiciera de todo corazón, que me lanzara si estaba decidido y que hiciera todo lo posible para no lamentar no haberlo intentado».

Una enseñanza que se ha tomado al pie de la letra, incluso en su ámbito profesional, pues a pesar de ser una de las caras más reconocidas de las comedias románticas de Hollywood, un día decidió parar y comenzar de cero. «A la industria no le hizo gracia que dejara de hacerlas», señaló.

«Después de estar dos años sin trabajar porque solo me ofrecían comedias románticas, conseguí algo de anonimato y me convertí en una cara novedosa para los papeles dramáticos que yo quería», explicó el actor a Pablo Motos. Desde entonces, es mucho más feliz con los papeles que ha realizado.