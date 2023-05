‘El Hormiguero’: Leo Harlem desvela el motivo por el que no tiene un smartphone

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa presentado por Pablo Motos comenzó la semana con la visita de Leo Harlem, que acudió para presentar su nueva película, titulada Como Dios manda, que llegará a los cines el próximo 2 de junio.

«Es una película que yo creo que va a gustar mucho porque está muy bien. El argumento es muy bueno», comentó Leo Harlem tras su entrada en el plató de El Hormiguero montado en un descapotable, al haberse convertido en miembro del Club Platino del programa este lunes con su décima visita.

«La película tiene también un toque muy bonito, humano, y está preciosa. A mí me ha encantado. Hicimos el preestreno en Málaga y gustó mucho y seguro que va a gustar. Está muy bien», añadió el actor sobre su nueva película.

Durante la entrevista, Pablo Motos interrogó al actor sobre su relación con las nuevas tecnologías. «Tengo una orden de alejamiento con la tecnología», bromeó Leo Harlem antes de asegurar que: «Voy a moverme en Instagram. Voy a empezar a colgar cositas en Instagram porque la gente me lo pide».

El presentador de El Hormiguero quiso saber si Leo Harlem aun conservaba el móvil Nokia antiguo que tenía. «¿Lo dudas? Lo que pasa es que he tenido un problema, se me ha despegado parte de la goma. En el cierre se me ha saltado la goma, pero por no cambiarlo… Y con la uña también he levantado la goma», explicó el actor.

Pablo Motos le comentó que con ese teléfono no podía tener WhatsApp. «Eso que gano. A mí cuando me dicen que algo es gratis no me interesa. Hay que pagar un poquito, aunque sea un poquito, pero es que este teléfono me da mucha vida, porque tengo muchas horas para mí, no estoy pendiente», expresó.

Y añadió sacando el móvil del bolsillo: «Si es importante me llaman y los mensajes también me llegan. Esto es maravilloso. De hecho, me han comentado que ha habido un repunte brutal de estos teléfonos en Estados Unidos, que se están vendiendo muchísimo».