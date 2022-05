‘El Hormiguero’ arrancó la semana con la visita de Sergio Agüero, conocido por todos los aficionados al fútbol como el Kun Agüero. El futbolista debutó como invitado del programa de Antena 3, donde habló sobre su carrera deportiva, que tuvo que abandonar de forma precipitada por problemas en el corazón.

El palmarés del Kun Agüero es impresionante. Veintiún títulos, siete nominaciones al Balón de Oro y el máximo goleador extranjero de la Premier League. Su etapa más recordada en España fueron sus cinco temporadas en el Atlético de Madrid, donde conquistó la Europa League y la Supercopa de Europa de 2010. No obstante, el año pasado, tras haber fichado por el FC Barcelona, se tuvo que retirar por culpa de una dolencia cardiaca.

El jugador decidió cambiar de vida por completo para no correr riesgos, al ser consciente de que el futbol estaba poniendo en peligro su vida. «Empecé a sentirme mal en la pretemporada, tenía dolores de cabeza, calores, me sentía incómodo», recordó sobre el momento en el que comenzó a sentir molestias, el pasado mes de octubre.

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, el futbolista recordó que el primer susto importante ocurrió durante un entrenamiento. «Un día estaba entrenando y, de repente, siento un mareo y después empiezo a sentir el corazón a latir mucho. Me hicieron diversas pruebas y todo salió bien».

El Kun continúo su vida profesional con normalidad, sin embargo, unos días después de aquel susto, durante un partido de La Liga, se dio cuenta de que algo no iba bien. «Salté a por el balón y se empezó a taponarme la garganta. Quería gritar al árbitro y no podía. Empecé a ponerme nervioso, agarré a un defensa y le pedí que parasen el partido. Tras recuperarme, me vino la arritmia y no me dejaron continuar el partido», explicó.

«Estoy por morirme, la concha de la madre, pensé que me iba para arriba», explicó sobre el momento en el que los médicos comenzaron a hacerle todo tipo de pruebas. Tras pasar por el quirófano, el médico le dijo que podría volver a jugar, pero él decidió frenar.

«Cuando estaba en el quirófano me pareció que era algo bastante complicado. Además, diez días antes el médico me dijo que podría jugar pero que me podría pasar de nuevo y podría ser peor. Dije, ‘ya está, tengo 33 años, un hijo y una vida por delante’», explicó en ‘El Hormiguero’.