‘El Hormiguero’ terminó la semana con una visita muy especial. Pablo Motos recibió en el plató del programa a Ainhoa Arteta, siendo la primera entrevista concedida por la artista, desde que estuvo enferma hace tan solo unos meses. Una entrevista en la que comentó los graves problemas de salud que sufrió el pasado año, que casi le cuestan la vida.

Aunque no le gusta dramatizar, Ainhoa Arteta estuvo cerca de la muerte. «Celebramos la vida porque casi te mueres…», le dijo el presentador a la invitada nada más entrar en el plató, tras haber recibido una ovación por parte del público presente en el plató.

Al ser su primera aparición en televisión después de su grave enfermedad, Ainhoa Arteta no podía ocultar su emoción. Durante su charla con Pablo Motos, explicó cómo vivió aquel momento, en los que solo recuerda a un médico diciéndole que le iban a intubar y «después todo se fue a negro».

«Casi me muero, pero yo no me enteré», explicó. «Me dio una sepsis, un cólico nefrítico que se complicó y me indujeron al coma durante cuatro o cinco días. Me salvé por los pelos porque soy alérgica a la penicilina, ya que mi cuerpo había generado resistencia a los antibióticos. Pero no fue covid», recordó la artista.

Ainhoa Arteta explicó que «tenía las manos y los pies negros porque no les llegaba riego por la medicación. Perdí un dedo de la mano derecha y salvé la izquierda porque es la que está más cerca del corazón y le llegaba».

«Cuando estuve en coma no vi un túnel, pero sí me vi en un espacio azul oscuro intenso y con estrellas. Me veía suspendida y había un silencio total. Vi pasar como una cosa roja por debajo con un ruido tremendo que debía ser el infierno”, añadió la artista.

«Estuve diez días en la UCI con los enfermos de covid, es inconmensurable el valor de todos los sanitarios y médicos ante esta situación», destacó la artista, que además, hizo hincapié en la importancia de la sanidad de nuestro país: «la gente tiene que saber que cuando se moría alguno de coronavirus allí, se retiraban a un rincón tres minutos en silencio y después volvían las carreras para atender a los enfermos, son los auténticos guerreros de este país. No debe de haber recortes en Sanidad”.