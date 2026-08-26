‘La Hora Chanante’ ya inventó las batallas de farmear aura hace 20 años

Si últimamente ves a grupos de gente en un corro en medio de la calle, gritando y grabando con el móvil mientras alguien hace una pose rarísima, no te has perdido nada raro: es una batalla de ‘farmear aura’, el juego que ha saltado de la red a las plazas de medio mundo. Aunque muchos todavía no lo entienden, este fenómeno viral ya ha llegado a España, con la primera batalla gallega celebrada hace unos días en A Coruña, y hay convocada otra en Vigo para el 1 de septiembre. Aunque sea un fenómeno nuevo, el programa de humor La Hora Chanante ya lo predijo en uno de sus sketches hace más de 20 años.

El concepto mezcla dos palabras muy de internet. En primer lugar hay que saber que «aura» significa esa sensación de carisma, estilo o seguridad que desprende alguien, ese ‘algo’ que hace que una persona quede como una auténtica leyenda sin ni siquiera intentarlo. Para entenderlo mejor, el ejemplo favorito de todo TikTok es un vídeo del futbolista Leo Messi entrando al campo antes de un partido del Mundial con cara de absoluta calma y sin parecer estar nervios.

Farmear es la otra palabra, esta más complicada de entender si no estás dentro del mundo de los videojuegos y de las redes sociales como TikTok. Este término significa repetir acciones para ir sumando puntos o recursos durante una partida. Si juntamos estas dos palabras nos encontramos con la frase ‘farmear aura, que quiere no es más que ir sumando puntos de carisma imaginarios a base de hacer algo que el resto del grupo considere impresionante, gracioso o simplemente muy ‘cool’.

Cómo funciona una batalla real de aura

Consisten en enfrentamientos de dos personas que se turnan para actuar durante apenas unos segundos delante de un corro de gente. Ahí deben hacer poses, bailes, gestos virales, referencias a memes o directamente cualquier cosa que se les ocurra en el momento. Por lo que se puede ver en los vídeos de las redes sociales, en cuanto no sabes qué hacer, lo más fácil es hacer el famoso six-seven, ese gesto de mover las manos arriba y abajo que es tan popular entre la generación Z.

No hay jueces ni puntuación oficiales, ya que es el público el que con sus gritos, risas y aplausos, decide quién tiene más aura. Se puede ganar por hacer algo difícil con total naturalidad, por mantener la calma en un momento incómodo o, simplemente, por tener una actitud que flipe a todo el mundo.

Pero, cuidado, que también se pierde aura. Un tropiezo o un momento vergonzoso delante de todos te puede dejar fatal y perderlo todo. El fenómeno ya ha reunido batallas multitudinarias en lugares de México, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. Se trata de un fenómeno que recuerda mucho al de los therians -personas que se identifican como animales-, que se convirtió en viral, pero que en realidad tampoco fue algo tan importante.

‘La Hora Chanante’ ya inventó las batallas de farmear aura

Lo cierto es que estas batallas no son más que una nueva versión de las batallas de baile del mundo del hip hop y el rap. El break dance y el freestyle se pusieron de moda en los años 80 y no eran más que duelos de baile en los que los participantes tenían que improvisar pasos delante de un público en mitad de la calle. La música disco, gracias a películas como Fiebre del sábado noche, las popularizó antes, en los años 70, en las pistas de baile de las discotecas y con la música sonando. Actualmente este tipo de batallas está muy unido al fenómeno de las batallas de gallos, en las que dos rivales pelean rimando e improvisando en directo.

La Hora Chanante, programa en el que conocimos a humoristas como Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes o Pablo Chiapella, hizo a principios de los 2000 un sketch parodiando las batallas de baile en las discotecas de los años 70 y 80. Los pasos y sus nombres ya predijeron, sin saberlo, el funcionamiento de las batallas de aura que ahora están tan de moda.

El protagonista de esta historia era Vicentín, personaje interpretado por Julián López, que no era más que un fiestero de La ruta del bakalao y fan de las canciones de Chimo Bayo. Se trataba de una caricatura de millones de personas que vivieron aquella explosión cultural en torno a la música rock y electrónica que se vivió en Valencia a finales de los 80 y en la década de los 90.