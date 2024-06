‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Suzan descubre que está embarazada

Hermanos, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Es sencillamente sorprendente y espectacular.

El pasado lunes 17 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ogulcan no consigue encontrar a su hermano en el parque. Por lo tanto, no tarda en acudir a comisaría junto a su familia para denunciar su desaparición. ¡Están tremendamente preocupados!

En el último capítulo de #Hermanos 🔙 Ümutcan vuelve a casa con su familia y Nebahat echa a Akif de su vida. 😮 👉 https://t.co/OvugkCGWNn 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 18, 2024

Por fortuna, durante el proceso, un agente de policía aparece con el bebé. ¡Todo ha quedado en un gran susto! Lejos de que todo quede ahí, Berk decide hacer una visita a su padre biológico, con el objetivo de saber muchos más detalles sobre él. Solamente así se pensará la opción de darle una oportunidad.

Sarp no duda en seguir en su empeño de molestar a Ömer siempre que se le brinda la oportunidad. En un momento dado, sorprende con una confesión: le hace saber que él robó el carrito y lo dejó caer contra la tienda. Lejos de que todo quede ahí, Akif prepara un plan para que la policía detenga, a la mayor brevedad posible, a Yaman.

¡Nos despedimos hasta mañana!😘 ¡Gracias, una noche más por estar ahí! 🧡 #Hermanos17Jun Directo ▶️ https://t.co/1LZp1zOAfR pic.twitter.com/QIBnI3t0jD — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 17, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Asiye tendrá cada vez más complicidad con Ayaz, mientras Sarp será incapaz de soportar que su primo sienta algo de compasión con los hermanos.

Berk aparecerá con su padre en casa pero, a pesar de los esfuerzos, Elif se sentirá profundamente incómoda con su presencia. Una mujer preparará a Emel un bocadillo con latas caducadas, por lo que no tardan en llevarla de urgencia al hospital. Asiye no será capaz de creer que le haya dado un producto en mal estado, por lo que no tardará en sentirse culpable.

Suzan se desmayará de forma inesperada, por lo que Sevval la llevará al hospital. Cuando despierte, una doctora le hará saber una noticia de lo más inesperada, a la par que impactante: está embarazada. ¡Se quedará completamente sin palabras! No te pierdas la nueva entrega de la ficción turca Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.