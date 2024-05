‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sarp es operado de urgencia por una hemorragia interna

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular!

El pasado martes 30 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Sengül trata de hacer las paces con Orhan. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que él no puede evitar seguir tremendamente enfadado por el espectáculo que ésta montó frente a todos.

A pesar de todo, y gracias a lo sucedido con Sengül, Berk y Elif se han propuesto recuperar todo el tiempo perdido. Además, observamos cómo cogen la Tablet de Ayla para poder estudiar. Como no podía ser de otra forma, ella se pone tremendamente nerviosa. Y es que en ese aparato electrónico guarda el vídeo en el que aparece Akif empujando al vacío al padre de los hermanos.

Aun así, Sevval acaba viendo ese vídeo por lo que no tardan en llegar nuevas complicaciones. Sarp aprovecha la ocasión para generar nuevos problemas a Asiye respecto a sus estudios. Lo cierto es que ella, harta de la situación, logra grabar un video en el que Sarp aparece haciendo pintadas en la pared. Los dos tienen un tenso forcejeo que acaba en un trágico accidente.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Yasmin gritará con gran desesperación tras ver caer a su hermano desde el primer piso del colegio. Todos los estudiantes se quedarán consternados por el accidente.

Sarp tendrá una grave hemorragia interna, por lo que deberá ser operado de urgencia. Yasmin no tardará en hacer saber a todos que Asiye es la culpable de lo ocurrido, a pesar de que la caída en realidad fue un accidente. La policía no tardará en tomar declaración a Asiye por lo ocurrido, mientras que la joven no dejará de pensar en Sarp.

Finalmente, a pesar de la gravedad, los médicos lograrán estabilizar al joven. A pesar de todo, tomarán la decisión de dejarle ingresado en el hospital hasta próximo aviso, para que pueda recuperarse con total normalidad. A pesar de lo ocurrido, parece que todo quedará en un susto. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.