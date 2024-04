‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sarp, víctima de un aparatoso accidente

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. ¡Es realmente especial!

El pasado lunes 29 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Elif se queda absolutamente sin palabras tras descubrir que Berk es su hermano. Los dos nos hacen partícipes de un instante de lo más emotivo, puesto que han prometido no separarse nunca más.

En el último capítulo de #Hermanos 🔙 Nadie da credibilidad a las palabras de Sengül, pero Berk y Elif comienzan a vivir como hermanos. 👉 https://t.co/KgLz54aCUB 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) April 30, 2024

Los hijos de Sevval no pueden evitar preguntarse si realmente su madre ha sido la causante del accidente de tráfico que acabó con la vida de Ahmet. Ella no tarda en negar todo de forma rotunda, mientras trata de ganarse su confianza. Mahir decide no tener ningún tipo de relación con Yasmin al ser consciente de que Tolga está enamorado de ella.

Es más que evidente que se trata de un asunto que debe solucionar a la mayor brevedad posible. Además, observamos cómo tienen numerosas peleas en el colegio. En este caso, el motivo de la riña tiene una estrecha vinculación con un concurso de redacción. Algo que, desde luego, va a dar mucho de qué hablar.

Esta noche en #Hermanos 🔜 Akif se enfrenta a una dura despedida, ¡Mahir se marcha de la ciudad! 😱 👉 https://t.co/yZ5PXxAdtA 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) April 30, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Sengül tratará por todos los medios de hacer las paces con Orhan, pero él continuará tremendamente enfadado por el espectáculo que montó frente a todos.

Berk y Elif disfrutarán del tiempo perdido, mientras cogen la Tablet de Ayla para estudiar. Ella, evidentemente, se pondrá muy nerviosa ya que ahí es donde guarda el vídeo de Akif empujando al vacío al padre de los hermanos. A pesar de los esfuerzos, Sevval verá ese vídeo. ¡Llegarán nuevas complicaciones!

Sarp aprovechará la ocasión que se le presenta para generar nuevos problemas a Asiye con sus estudios. Ella logrará un vídeo en el que aparece Sarp haciendo pintadas en la pared del colegio. Los dos protagonizarán una fortísima discusión, forcejearán y Sarp acabará teniendo un grave accidente, al caer desde un primer piso. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.