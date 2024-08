‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Ömer, a punto de matar al asesino de Asiye

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

El pasado lunes 5 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Asiye se muestra tremendamente estresada tras haber visto el vídeo de cómo murió Suzan. Hasta tal punto que no tarda en salir del colegio a toda prisa. Al ser consciente de su nerviosismo, Ayaz insiste en acompañarla.

Fuerte golpe para los Eren en #Hermanos: Asiye muere tras ser disparada por un asesino. 😧 👉 https://t.co/VQXsJkksiB 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) August 6, 2024

En mitad del camino aparece el asesino que está en libertad. Éste saca una pistola y empieza a disparar. Ayaz se pone delante para proteger a Asiye, y se lleva dos disparos. A pesar de los esfuerzos, la joven es alcanzada por una bala mucho más certera. Es ingresada de urgencia en el hospital pero, aunque parece que despierta, al instante entra en estado crítico.

Los médicos hacen todo lo que está en su mano para tratar salvarle la vida, pero acaba muriendo. Ayaz se siente profundamente destrozado por la muerte de Asiye por lo que, en secreto, toma la firme decisión de seguir los pasos del asesino. Y todo con el objetivo de tratar de saciar su sed de venganza.

Nuestro último momento de esperanza… 😔 Jamás olvidaremos tu sonrisa, Aybike, hasta siempre… ❤🕊 #Hermanos ▶ https://t.co/4LAecrzQ28 ◀ pic.twitter.com/c6FuBB1ZL3 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) August 6, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta forma, veremos cómo Yasmin y Süsen intentarán animar a Ömer pero éste no encontrará ningún tipo de consuelo a tantísimo dolor. Akif, por su parte, continuará con sus trucos para tratar de conquistar a Süreyya.

Orhan se quedará verdaderamente impactado tras enterarse de que tiene una hija mientras Ömer dará el paso de meterse en un trabajo concreto con el objetivo de llegar hasta el asesino de Asiye. Conseguirá su ubicación y aparecerá en su casa. No solamente le dará una paliza, sino que cogerá un cuchillo con el objetivo de acabar con su vida.

No tardará en imaginarse a Asiye pidiéndole que no lo haga y que se encargue de cuidar a Emel. Así pues, Ömer dejará caer el cuchillo y se tirará al suelo, mientras no puede evitar llorar desconsoladamente. Es una situación que, desde luego, le está superando con creces. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.