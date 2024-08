‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Asiye muere trágicamente tras ser alcanzada por una bala

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente impresionante!

El pasado martes 30 de julio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. Así pues, somos testigos de cómo Asiye y Ayaz se quedan sin palabras al ver cómo unos delincuentes no dudan en acabar con la vida de un hombre. Acto seguido, tratan de escapar de la escena del crimen para evitar ser capturados.

🤔 ¿Se está ablandando Şevval? 🔎 ¡Analizamos el cambio de comportamiento de la madre de los Yilmaz! #Hermanos ⬇️https://t.co/1ySVkgWaMN ⬇️ — Antena 3 (@antena3com) August 5, 2024

Asiye está profundamente preocupada por si les han visto y puedan llegar a ser señalados por todo el mundo. Así pues, se dirige a comisaría para declarar ante las autoridades. Tan solo un día después, acaban identificando a uno de los asesinos. Lo que nadie esperaba es que el otro estuviese siguiendo los pasos de la joven por declarar.

Ayla se entera que a Gokhan no le tembló el pulso a la hora de apostar todo el dinero de Berk y lo perdió. Como no podía ser de otra manera, se muestra profundamente desesperada. Es más, cuenta toda la verdad a su hijo. Aunque Gokhan niega que esa información sea cierta, Berk no puede evitar tener cierta confusión.

😨💥 ¡Asiye descubre la verdad oculta! Süreyya atropelló a Suzan. ¡No te pierdas este momento! #Hermanos Ver más: https://t.co/qwcL0clI2k 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) August 5, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, Asiye se mostrará profundamente estresada al ver el vídeo de cómo murió Suzan, por lo que saldrá del colegio a toda prisa. Todo ello mientras Ayaz insistirá en acompañarla.

En el camino, aparecerá el asesino que está en libertad. Éste sacará una pistola y empezará a disparar. Aunque Ayaz se pone delante para tratar de proteger a la joven, por lo que se lleva dos disparos, ésta será alcanzada por una bala mucho más certera. Será ingresada en el hospital con carácter de urgencia.

Aunque parece que se despierta, al instante entrará en estado crítico. A pesar de que los médicos harán todo lo posible por salvarla, morirá. Ayaz se sentirá destrozado por la muerte de Asiye y, en secreto, seguirá los pasos del asesino para tratar de saciar su sed de venganza. Y no lo hará solo, puesto que Ömer se sumará al plan. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.