‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Kadir obliga a Berk a pedir perdón a Aybike

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, sino del espectacular trabajo que hay detrás. Es más que evidente que estamos ante una historia que no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

El pasado lunes 1 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos. Así pues, somos partícipes de cómo, tras el accidente de coche, Akif está fuera de peligro tras someterse a una operación. A pesar de que quería divorciarse de él, Nebahat toma una contundente decisión: regresar a su lado.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo el matrimonio intenta por todos los medios de contentar a Sengül con regalos. Y es que son verdaderamente conscientes de que tiene tanta información que podría acabar con ellos. Todo ello mientras Asiye ya está empezando a pensar en qué gastar el dinero del premio del concurso.

Akif sigue tensando la cuerda… ¿Aceptará Nebahat en #Hermanos? 🤨https://t.co/PR1G87kN9t — La Tetería Turca (@lateteriaturca) August 2, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Suzan heredará su parte de la empresa, convirtiéndose en socia de nada más y nada menos que Akif. Aybikye contará a Melisa que su primo Kadir está completamente enamorado de ella.

Aun así, le hará saber que la rechazó porque también le gustaba su hermano. Por lo tanto, se confirmará que su actual pareja no es más que una tapadera. Doruk hará una propuesta de lo más contundente a Asiye: ayudarle a ganar dinero para alquilar una cosa. Todo ello mientras Kadir obligará a Berk a pedir perdón a Aybike, y hacerlo públicamente. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.