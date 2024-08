‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Gokhan amenaza a Akif tras descubrir su infidelidad

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Está marcando un antes y un después en numerosos aspectos, qué duda cabe!

El pasado lunes 19 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Yasmin llega a casa profundamente destrozada. La joven no tarda en preguntar a su madre, de forma directa, si ordenó acabar con la vida de Ahmet. ¡Es evidente que está destrozada!

Sevval trata por todos los medios de explicarle que su único objetivo, en ese momento, era separar a Ahmet de Suzan. Ella es consciente de que no estaba en su mejor momento a nivel psicológico. Yasmin, como es de esperar, se siente incapaz de creer que todo lo que está escuchando es cierto. ¡No lo puede creer!

La joven ha reconocido que, para ella, su madre es una mujer verdaderamente detestable. De esta manera tan concreta, Sevval toma la decisión de asomar al borde de un precipicio para tirarse y, de esta forma, acabar con su vida de una vez por todas. Por fortuna para ella, Orhan llega en el instante perfecto para rescatarla y evitar que cometa una locura.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta forma, veremos cómo Gokhan no dudará en continuar amenazando a Akif tras ser conocedor de su infidelidad, mientras que continuará tratando de ganarse la confianza y el cariño de Berk.

Sevval se mostrará destrozada al ser consciente de que su hija la odia profundamente. Y no solamente eso, ya que se sentirá profundamente preocupada ante la posibilidad de que Yasmin acuda a la policía y cuente toda la verdad sobre la muerte de Ahmet. De ser así, no tardará en entrar en prisión.

Aybike no encontrará su colgante y preguntará a su familia si lo han visto. A pesar de que creen que ha podido ser Cansu, ella negará en rotundo tenerlo en su poder. Gokhan dirá a Berk que ha creado una empresa y le convencerá para retirar dinero de su cuenta y, de esta forma, llevar a cabo la operación. Todo ello mientras Ogulcan se sentirá muy disgustado al creer que su padre no confía en él. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.