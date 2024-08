‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sevval toma la decisión de quitarse la vida

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una de las series turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Se trata de una historia que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado martes 13 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo las pruebas de ADN, finalmente, han confirmado que, en efecto, Orhan es el padre de Cansu. Tolga está con Yasmin cuando aparece en su ordenador el vídeo del sicario donde confiesa que mató a Ahmet.

😱 Akif pide ayuda a Bahar para evitar que Nebahat vea la foto que le envió Süreyya y descubra todo. ▶️ ¡No te pierdas el avance de #Hermanos! ➡️ https://t.co/zZtuQGywdL ⬅️ — Antena 3 (@antena3com) August 19, 2024

Aunque trata de borrarlo a toda velocidad, lo cierto es que Yasmin se siente extrañada por su comportamiento. Así pues, quiere saber el verdadero motivo por el que se ha puesto tan nervioso y ha borrado ese archivo. La joven consigue su cometido, que era hacerse con el vídeo. Evidentemente, se queda de piedra al verlo.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Ayla y Elif se muestran verdaderamente dispuestos a encontrar una casa para poder vivir. ¡Están muy felices por poder estar el uno con el otro! Akif no tarda en trazar nuevos planes para propiciar encuentros de lo más especiales con Süreyya, pero ella se pone celosa al saber que ella está jugando a dos bandas.

🌪️😱📸 ¿El fin de su matrimonio? Süreyya envía a Nebahat fotos comprometidas con Akif. ¡Esto va a desatar una tormenta! 💔 #Hermanos Ver aquí: https://t.co/8DJP82Auhy 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) August 19, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Yasmin llegará a casa tremendamente destrozada. Es más, preguntará a su madre, directamente, si ordenó acabar con la vida de Ahmet. ¡Está hundida!

Sevval tratará de explicarle que su único objetivo era separar a Ahmet y Suzan y que, en ese momento, no estaba bien psicológicamente. Yasmin será incapaz de creer lo que está escuchando. No tardará en gritar, una y otra vez, que va a volverse loca. Asegurará que, para ella, ya no es su madre sino una mujer detestable.

Es por eso que Sevval se asomará al borde de un precipicio para tirarse y acabar con su vida. Por fortuna, Orhan llegará en el instante perfecto para rescatarla. Sarp no podrá evitar preguntarse por qué su hermana no está en casa e irá a buscarla, pero ella asegurará que ya no tiene madre. Es más, le hará saber que no va a volver a su casa, bajo ningún concepto. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.