‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif amenaza a Sevval para tratar de ayudar a Asiye

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una ficción turca que cuenta una historia que ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado lunes 6 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, somos testigos de cómo Yasmin no puede evitar gritar con desesperación al ver cómo su hermano cae desde un primer piso del colegio. Como no podía ser de otra manera, todos los estudiantes se quedan consternados con lo sucedido.

En el último capítulo de #Hermanos 🔙 Sarp sobrevive al accidente y Asiye es declarada inocente. 👉 https://t.co/UqIkdR49e6 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) May 7, 2024

Sarp tiene una hemorragia interna como consecuencia de la caída, por lo que debe ser operado de urgencia. Yasmin hace saber a todos que Asiye es la culpable de esta desgracia aunque lo cierto es que la caída fue un accidente. La policía decide tomar declaración a la joven mientras ésta no deja de pensar en si Sarp se va a recuperar o no.

Por suerte, los médicos consiguen estabilizar al joven. Aun así, toman la firme decisión de dejarle ingresado en el hospital por varios días para que pueda recuperarse con total normalidad. Por fortuna, todo ha quedado en un susto y más pronto que tarde volverá a dar guerra. ¿Qué ocurrirá con Asiye?

Yasmin recibe la mejor de las noticias mientras Tolga no se separa de su lado: ¡Sarp está fuera de peligro! 😊 #Hermanos pic.twitter.com/dr7nXGahkX — La Tetería Turca (@lateteriaturca) May 7, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en el nuevo capítulo de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Asiye seguirá muy afectada por el accidente, a pesar de que no tiene ninguna culpa de lo que sucedió.

Sarp aparecerá en el colegio y se acercará tanto a los hermanos como al resto de sus compañeros. Así pues, asegurará que ha declarado ante la policía con el objetivo de que detengan a Asiye. Sarp mintió en su declaración, asegurando que la joven le empujó con intención de acabar con su vida.

Akif amenazará a Sevval para tratar de ayudar a Asiye, pero Sevval le mostrará el video donde empuja al padre de los hermanos. No conseguirán salvar a Asiye y la policía se la llevará arrestada. Las cosas han comenzado a complicarse cada vez más, y la familia Eren no sabrá qué rumbo tomar para tratar de salvar a la joven de estar entre rejas. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.