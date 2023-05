Harry Styles sorprende con un guiño a Disney en su último videoclip

Harry Styles ha vuelto a sorprender a sus fans. Hace tan solo unos días el británico comunicó a través de sus redes sociales el lanzamiento del videoclip oficial de Satellite, uno de los sencillos que componen su último y exitoso proyecto discográfico, Harry’s House.

Fue el pasado miércoles 3 de mayo cuando el artista de 29 años publicó el tan esperado audiovisual. Sin embargo, poco se esperaban sus seguidores de lo que verían en él y de cómo volvería a las instalaciones de la mismísima NASA, algo que ya realizó en su momento para el videoclip de Drag Me Down durante sus años en One Direction.

En el video, Harry Styles muestra a su público algunos de los momentos que se viven durante el antes y el después de sus shows en el Love On Tour. Unas imágenes que son captadas por un robot aspiradora llamado Stomps, el cual se enamora del robot de la NASA que ve en televisión durante uno de sus recorridos.

Al más puro estilo de WALL-E, Stomper emprende un largo viaje por Estados Unidos que lo lleva hasta la agencia espacial. Con este pequeño guiño, el artista ha recordado a sus seguidores, irremediablemente, la película de Disney. Sin embargo, el desenlace del videoclip no termina tan bien como lo hace el largometraje de la factoría de animación.

Durante los últimos segundos, Harry Styles aparece en escena al lado de Stomper. Los dos se encuentran a las afueras de las instalaciones de la NASA mirando el enorme cielo estrellado. Pero, desafortunadamente, a nuestro robótico amigo se le acaba la batería justo cuando ya había llegado al lugar donde se encontraba su amor.

Con este videoclip, el británico toma el relevo de sus anteriores singles, As it was, Late night talking y Music for a sushi restaurant. Proyectos audiovisuales con los que ha continuado dando forma a su último álbum y con los que no solo ha explorado nuevas temáticas, sino que también ha conseguido superarse con creces.