Los reyes del ‘after work’ en Zaragoza: «El teletrabajo ha cambiado el ocio y la forma de relacionarnos»

Esta es la historia de tres jóvenes emprendedores de Zaragoza que han decidido ponerle un toque de fiesta y glamour a las tardes de los jueves. Se trata de Chema Baena –abogado–, Sofía Alcalde–licenciada en comunicación– y Ángel Artal –dedicado al mundo de las finanzas–, fundadores de After Work Sesions, y a quienes se les empieza a conocer como los reyes del tardeo después del trabajo en la ciudad.

Los tres ejercen su profesión de manera independiente, y es precisamente esto lo que les hizo asociarse para dar una vuelta de tuerca a la oferta de ocio en la cuarta ciudad de España y ponerla en sintonía con otras capitales, especialmente con Madrid, acostumbrados a reunirse después del trabajo, como explican en esta entrevista a OKDIARIO.

«Tenemos una ciudad estupenda, pero el ocio no se corresponde. Esto es lo que queremos cambiar, subir plazas en el ranking. Este proyecto nace precisamente de querer disfrutar nosotros, de ver que no se estaba haciendo nada similar, y de encontrar ese motivo para salir y reunirse con gente con las mismas inquietudes que las nuestras», señalan.

El éxito desde el principio ha sido indiscutible. After Works Sesions consigue movilizar a decenas de jóvenes cada vez que lanza un encuentro, a veces con código de vestimenta, como la última fiesta que organizaron en el Hotel Avenida Zaragoza –un tardeo de blanco– que fue el arranque del verano y la despedida hasta la temporada que viene, en la que adelantan que habrá sorpresas y encuentros más exclusivos.

Sin embargo, estos jóvenes huyen de la idea clásica del lujo. «¿Qué es lujo? En estos momentos lujo es hacer bien las cosas y dar calidad. Crear escenarios donde todo fluya y te sientas a gusto», señalan.

Hay varios ingredientes en los after works que organizan que convierten a estos encuentros en un verdadero motivo de atracción: la selección de las personas que acuden a participar. Para Chema, Sofía y Ángel la clave es hacer que la gente quiera repetir y se genere entre los asistentes redes de contactos: «Seleccionamos a la gente, de forma que puedan aportar algo a nuestra comunidad”»

“Este after work va más a allá del sentido del ocio nocturno, es una forma de hacer networking», destacan. «El teletrabajo ha cambiado las dinámicas de relacionaros y el ocio. Lo que queremos conseguir es que la gente de la ciudad se conozca y puedan en un futuro emprender juntos, llamarse», explican.

«Veíamos lo que se estaba haciendo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y en Zaragoza no existía nada similar. Nuestro lema es si no existe, lo creas. Y esto es lo que hemos intentado hacer, crear un concepto distinto de afterwork y networking, basado en experiencias que favorezca las relaciones sociales. Por esto ha tenido mucho éxito, porque era una oferta que no había hasta ahora», destaca Chema Baena.

«Precisamente After Work Sessions nace para poner fin al problema de no encontrarse gente con inquietudes similares, interesante, que está trabajando, que tiene metas, iniciativas, que quiere emprender… Es fundamental relacionarse con otros sectores. En el ocio, una relación es más distendida y puedes hablar de más cosas», sostiene Ángel Artal.

Ahora bien, la pregunta del millón: ¿cómo hacer este proyecto viable? ¿Dónde está la piedra filosofal? «Nosotros escogemos ubicaciones especiales –como el restaurante El Roto–, porque sin un sitio especial, no hay momentos especiales. También hacemos colaboraciones con marcas –por ejemplo con la línea de moda Samsoe Samsoe–», añade.

«Al final, combinamos muchas cosas. Damos conciertos en directo, intentamos promocionar a artistas de la ciudad, sesiones de DJ. Esto hace que la gente esté dispuesto a pagar una entrada, porque está asistiendo a un evento que merece la pena», resaltan los tres.