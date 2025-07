Juan Bolea, novelista: «El mundo de los sueños es la puerta de las experiencias cercanas a la muerte»

El escritor Juan Bolea está de enhorabuena. Acaba de presentar su última novela, Casa de Indianos, y ya va por su segunda edición. Después de un mes intenso recorriendo las ferias del libro, el novelista aragonés conversa con OKDIARIO sobre el mundo de los sueños y de cómo éstos pueden ser «la puerta a las experiencias cercanas a la muerte», según nos explicará.

Este exponente aragonés de la novela negra está viviendo un momento dorado. Este año, Bolea ha estrenado en Madrid El nido –su segunda obra teatral– y, en octubre, su novela Parecido a un asesinato llegará a los cines de la mano del director Antonio Hernández –ganador de un premio Goya por el guion de En la ciudad sin límites–.

Nos encontramos con él en El Hotel Avenida Zaragoza, donde la vegetación y las formas sinuosas y encaladas, nos invitan a adentrarnos, como explicará Bolea, «en las profundidades del misterio de la vida y de los anhelos del hombre por la pervivencia».

El mundo onírico con Juan Bolea

Casa de Indianos nos sumerge en el mundo onírico a través de Manuel Martínez Farriols, un dramaturgo que tendrá un sueño paranormal donde profetizará su propia muerte y la de un hombre a manos de un desconocido, teniendo sólo tres días para impedirlo.

En sólo 200 páginas, Juan Bolea conseguirá inducir miedo en una emocionante trama de suspense, casi policíaca, en el que el lector estará a merced de los sueños del protagonista hasta ser conducido a la casa de indianos, donde tendrá que descubrir si existe o no esta mansión en la vida real, y si los personajes que se van sucediendo en aquella localidad están vivos o son fantasmas.

¿Qué busca Juan Bolea con esta novela? En estos tiempos en los que se vive de espaldas a la muerte, el novelista encuentra la manera de reflexionar sobre ella a través de los sueños premonitorios: «Las grandes inquietudes del hombre siguen estando más vivas que nunca. Hay temas, como la inmortalidad, la trascendencia, que a todos nos preocupan.

«Sigmund Freud no creía en los sueños premonitorios, sin embargo, C. G. Jung sí. Lo que está claro que cuando dormimos la mente sigue funcionando y produciendo historias», explica.

Un dramaturgo atrapado en sus sueños

El protagonista de Casa de indianos ante la incredulidad de los que están a su alrededor, se tendrá que enfrentar él sólo a discernir la verdad que se esconde en sus sueños: «El protagonista nos conduce a hacernos esas grandes preguntas que nos surge en esta vida, y que tratamos de darles respuesta con la religión, la filosofía o la ciencia».

«El lector se verá atrapado desde el primer momento en tres planos: el de la realidad, el de los sueños y el de la muerte -explicará– y es, en el lenguaje de los sueños, donde se podrá encontrar las claves que permita profundizar en el de la muerte, puesto que existe una cierta analogía con el tiempo».

En esta entrevista Bolea nos contará uno de los detonantes por los que se vio empujado a reflexionar sobre este gran misterio basado en testimonios reales: «Mi padre un hombre de razón y leyes –jurista y ex presidente del Gobierno de Aragón–, y el tuvo una experiencia cercana a la muerte, me lo reconoció que el había estado en la creación del mundo. Tuvo una experiencia cómica. Me insistió en que los planetas eran la misma materia. Esto los científicos no lo descartan. Yo no le tengo miedo, de hecho, le tengo una cierta curiosidad malsana -ríe–».

«Yo creo que la muerte es un paso para bien. El ser humano en su paso en la vida, evoluciona a mejor: nace, crece, se desarrolla intelectual y espiritualmente, crea una familia. Esta mejora no debería de interrumpirse por el hecho de la muerte», reflexionará.

Además el autor reivindicará el poder de la «imaginación» del ser humano: «Somos muy inconscientes del poder de la imaginación para con nuestra mente. Para un novelista la naturaleza humana es la materia de ficción. La literatura busca trascender la realidad, y puede mejorarla porque la construye», señalará.

Respecto al proceso creativo, Bolea recuerda que «el miedo y el terror es una pasión del hombre. Los episodios de terror gótico no falla jamás en literatura. Probablemente viene del tiempo de las cavernas… Sin embargo, a través de una novela tratar de los sueños y la trascendencia es complejo. Con esta novela me he atrevido a hacer una trama novelesca».

«Yo creo en la vida y creo que podemos mejorar nuestra vida social y nuestra familia. El lenguaje es una herramienta que hay que cultivarla. Además tenemos la capacidad de crear ideas propias y personales. Debemos forzarnos a pensar por nuestros propios medios y ser independientes.

Debemos regirnos por la verdad de nuestras intenciones», defenderá.