‘El Nido’ de Juan Bolea, un golpe literario contra el secesionismo: «El teatro está para cuestionar»

El próximo miércoles se estrena en el Teatro del Mercado de Zaragoza El nido, una obra del polifacético literato Juan Bolea, que dará mucho que hablar en los próximos meses.

Su atrevido argumento, el golpe de Estado de un general militar contra el secesionismo catalán, va a pillar por sorpresa a los acomodados a las formas fáciles de lo políticamente correcto. El nido es un torbellino de emoción sobre las tablas. Un magnífico juego de espejos y metáforas.

Cinco actores que derrochan frescura y naturalidad, dirigidos por el propio Juan Bolea, representarán a una familia española singular. Compuesta por un general del Estado retirado y su mujer, una anticuaria, con la que ha tenido tres hijos, y que plantearán, como telón de fondo, la gestación de un golpe de Estado en octubre de 2026 contra el secesionismo en Cataluña (que amenaza con un nuevo referéndum de independencia) con el fin de restaurar la unidad de España. ¿Les suena…?

OKDIARIO ha estado en primicia en los ensayos para conversar con su autor y director, uno de los máximos exponentes de la novela negra en España con 25 novelas a sus espaldas, y un referente en el periodismo aragonés. El nido es su segunda obra teatral, representada por su propia compañía de teatro, después del éxito de El último amor de Don Juan, que se estrenará en Madrid, los días 11 y 12 de noviembre, en el teatro Tribueñe.

Los políticos y la Constitución

Por los cuatro costados, Juan Bolea emana las virtudes de un hombre progresista de raza política (su padre, Juan Antonio Bolea fue presidente de Aragón), que no se resigna a ver la destrucción de España por la «ineficacia de los políticos», de quienes habla con dureza por «no haber sabido defender la Constitución».

«En la Constitución pone muy claro qué es este país y qué debería ser. He sido muy contrario al secesionismo. Así lo he hablado con Jordi Pujol, con Carles Puigdemont. El procés es un abuso constitucional, no un derecho. Están infringiendo una serie de barreras y marginando una serie de territorios. Yo no admito las razones que ha esgrimido los partidos catalanistas, porque creo que son falsas», esgrime.

Familia y Estado: ¿binomio colapsado?

«He sido político, me he criado entre políticos y creo saber qué es el poder. Es algo que me ha obsesionado y que lo he llevado a mis obras. El primer círculo donde se manifiesta el poder es la familia. En este sentido, la idea del poder empapa la obra», señala.

«¿Qué diferencia hay entre el poder, la autoridad, la disciplina, la influencia, el mando? Todos estos matices van tiñendo la obra con un profundo humanismo, puesto que los personajes también se plantean un dilema interior, un golpe y una amnistía… Al final, el grito de independencia es bueno o malo según dónde se oiga y quién lo proclame», añade.

De hecho, el propio ex militar será víctima de un golpe que están tejiendo sus hijos en el seno de su propia familia, a fin de hacerse con la herencia reservada para el hermano pequeño. El desenlace de esta tragicomedia con fuertes fogonazos de humor y melancolía será todo un reto para el espectador, que tendrá que posicionarse en este entramado verosímil de ficción.

«El tema es de gran envergadura y sensible, al final, es la unidad y futuro de nuestro país, pero no quería abordar sólo este asunto, sino abordarlo desde la comedia a través de un drama humano, como es la familia del general, en este sentido, es una revisión ideológica generacional de la población española», explica.

El teatro: un lugar de reflexión

Después de décadas de abandono del teatro político en nuestro país, Juan Bolea recupera el género con el gran problema y amenaza de nuestro tiempo, la irrupción de los secesionismos, un peliagudo asunto por el que «se ha pasado de puntillas», considera. De ahí que haya irrumpido con fuerza en este género: «El teatro está para cuestionar y reflexionar».

«Llegó un momento en que necesité cambiar de género, a algo más intenso. El teatro, los actores, el público cada día diferente, es una motivación extraordinaria y un examen en vivo. Dialogar para el teatro es diferente, y como novelista aporto una historia más completa que la que haría un dramaturgo más convencional», explica.

El propio argumento nacerá de un episodio real: «Toda obra literaria tiene un chispazo que despierta tu atención, en mi caso fue una noticia que salió muy pequeñita en los periódicos, de un grupo de generales en la reserva que se habían escrito unos WhatsApp planteándose un posible golpe de Estado, aunque no fuera viable».

‘El nido’, un grito de libertad

«Es muy importante que en nuestro país no tengamos miedo absolutamente a nada, que reflexionemos sobre todos los conflictos, y se escuchen todas las voces. Al final, lo normal es que se imponga la razón», defiende. «En la obra el espectador se va a plantear si el general, un demócrata antifranquista, tiene razón o no en su posición contra el independentismo catalán. Él no lo llamará golpe sino pronunciamiento constitucional», apunta.

Para Juan Bolea, «el poder no es gratuito, y el general va a pagar un precio por sus ideas y por cómo lleva a su familia. Al final sus hijos van a representar el futuro de un país que es muy libre, abierto a la crítica y que tolera mal la autoridad. Hay conceptos que ya no les gusta a estos jóvenes y, sin embargo, han constituido el propio país como lo conocemos».

¿Estreno en Cataluña? «Yo iría a presentarla a Cataluña, mis editores son catalanes. Hay un catalán tan abierto como cualquier español. Un país como el nuestro no puede renunciar a estos valores. Hay que renovarlos. El nido es un grito alegre y de libertad. Es un problema candente, polémico, el cual la única manera de derrotarlo es exponerlo y reflexionarlo».