Harry Styles continúa sumando éxitos. El artista británico realizó el pasado domingo su concierto número 15 en el Foro Kia de Los Ángeles y para conmemorar la impresionante cifra de shows con todas entradas agotadas, la organización del recinto honró a la estrella del pop con un homenaje muy especial.

En un vídeo compartido por un fan del artista a través de las redes sociales, se puede ver a Harry Styles mirando una enorme pancarta verde con su nombre escrito debajo del título de su gira, Love on Tour. Visiblemente emocionado, el artista levanta los puños en señal de victoria, mientras el público estalla en aplausos.

Love On Tour de Styles es la gira más multitudinaria del artista británico hasta la fecha. Se trata de la gira de presentación de su último disco Harry’s House , su éxito en la lista Billboard 200, cuyo primer sencillo, As It Was, fue el número 1 en el Billboard Hot 100 durante 15 semanas seguidas.

Harry watching his banner for 15 sold out shows at The Forum on stage in Inglewood, CA – January 29 (via @heartsantidote)

Por otro lado, tras batir un nuevo récord Guinness, La superestrella británico está nominada en las grandes categorías de los Premios Grammy, cuya 65ª entrega se llevará a cabo el 5 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En total, el artista está nominado a seis premios, incluyendo álbum, videoclip y canción del año.

Harry Styles también actuará en los Premios Grammy, junto a artistas de la talla de Lizzo , Bad Bunny , Mary J. Blige , Brandi Carlile , Luke Combs , Steve Lacy y Sam Smith & Kim Petras . Cabe recordar que ya interpretó su éxito Watermelon Sugar en la transmisión de los Grammy hace dos años, ganando también su primer Grammy.