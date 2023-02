Harry Styles hace historia al conseguir estos dos premios en un mismo año

Harry Styles continua cumpliendo sueños. El artista británico cerró un 2022 absolutamente arrollador en su carrera artística tras haber cosechado todo tipo de éxitos con su último proyecto discográfico, Harry’s House. Triunfos que parecen no haberle abandonado este 2023, sino todo lo contrario.

El pasado domingo 5 de febrero, el cantante sumó un hito más a su ya larga lista al ser premiado con dos Premios Grammys. Un galardón donde se coronó en la categoría de ‘Mejor álbum vocal pop’ y ‘Mejor álbum del año’, siendo esta última la más importante de la gala.

You’re back at it again, @Harry_Styles. ✨ The superstar added two more #GRAMMYs to his collection tonight. pic.twitter.com/GsnD1ypLxy — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 6, 2023

Pero, eso no ha sido todo, pues el pasado sábado 11 de febrero el británico volvió a convertirse en la estrella de la noche en los premios BRITs. La gala anual que celebra la música británica escribió el nombre de Harry Styles en cuatro de sus categorías, ‘Mejor álbum por (Harry’s House)’, ‘Mejor artista’, ‘Mejor canción por As It Was y ‘Mejor artista de pop/R&B’.

Una noche inolvidable para el artista donde no dudó en agradecer el continuo apoyo de sus fans, su familia y todo su equipo. Además, también emocionó a todos los presentes al dedicarle unas bonitas palabras a sus compañeros de banda en One Direction. «Comenzaré agradeciendo a mi familia por ser los más amorosos y pacientes. A mi madre por inscribirme a X Factor sin que lo supiera, a Niall, Louis, Liam y Zayn, no estaría aquí sin ustedes”, destacó.

the first male artist in history to win AOTY at both Grammys and Brits for the same album the same year in 37 years, harry styles everyone!pic.twitter.com/TW55RgSyQr — deanna | hsh aoty 2x! 🧹 (@idreamofhrry) February 12, 2023

Cuatro premios que lo consagraron como el artista más galardonado de la noche y con los que el intérprete de As It Was hizo historia por un curioso motivo. Tal y como muestran las estadísticas, Styles es el primer artista masculino en ganar la categoría de ‘Mejor álbum’ por el mismo proyecto discográfico en el mismo año.

Todo ello en dos de los premios más importantes de la música, los Grammys y los BRITs. Un récord que no se lograba desde hacía 37 años y que el artista ha roto a sus 29 años de edad.