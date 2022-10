Harry Styles es golpeado por una botella en medio de un concierto

El cantante Harry Styles continúa su gira Harry’s House en los Estados Unidos, después de muchos meses de gira por Europa, el cantante ha vuelto a Estados Unidos para presentar su gira protagonizando más de 10 conciertos en un mes.

Durante su concierto en Chicago, el cantante volvió a sufrir un incidente, un fanático que se encontraba en pista, le arrojó una botella de agua con la mala casualidad de darle en la entrepierna.

Ya conocemos que en los conciertos de Harry Styles los fans son muy dados a lanzarle cosas al escenario, pues en su pasado concierto en Madison Square Garden, le lanzaron al escenario un Nuggets de pollo. Harry ante la situación se reía mientras preguntaba “¿Quién ha tirado un Nuggets de pollo? Yo no como pollo, lo siento, no como carne”.

La persona del público que se lo lanzó le pedía que se lo devolviera, ya que Harry Styles lo había tocado. Harry se lo devolvió, pero le pidió por favor que no se lo comiera pues estaba sucio; que cuando salieran del concierto el le compraba una caja de Nuggets.

Tras este incidente en Madison Square, llegó otro más. Pues en su último concierto realizado la pasada noche, mientras el cantante hablaba con el público, le arrojaron una botella que le dio en la entrepierna. El cantante se agachó quejándose del dolor y comentó que eso había sido desafortunado.

Sin embargo, Harry Styles nunca se enfada con los fans y decidió tomarse la situación con humor, continúo cantando As It Was con voz aguda como si no pudiera cantar del dolor. Al momento paró y dijo mientras se reía “De todos modos, vamos a seguir con el show”.

Afortunadamente el concierto continuó sin ningún incidente más y todo quedó en una anécdota.