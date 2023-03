Harry Styles ayuda a un fan con una propuesta de matrimonio durante un concierto

Harry Styles ha vuelto a convertirse en el encargado de ponerle música a una nueva petición de matrimonio, esta vez durante su concierto de la gira Love On Tour en Singapur. Minutos antes de comenzar a cantar su próximo tema, un fan le preguntaba a su novia si quería convertirse en su mujer con tanta suerte que contó con la ayuda de Harry Styles, quién no dudó ni un segundo en ayudarle.

Kenneth era el nombre del chico que acabó arrodillándose delante del estadio Nacional ante miles de personas: “Kenneth pidió ayuda ¿Puedo conseguir música romántica, por favor?”, comenzó diciendo. Las cámaras enfocan a la pareja quién no podía estar más emocionada, igual que Harry de ser el maestro de ceremonias: “Ella dijo que sí, Kenneth y Kimmy se han dado el sí quiero”; decía el cantante entre risas.

