Los rumores ante una hipotética colaboración entre Halsey y Bad Bunny no han dejado de crecer, después de unos comentarios en las redes sociales de la artista norteamericana.

Debemos tener en cuenta que esta especulación comenzó de forma anecdótica. El pasado 6 de enero, la artista improvisó en su perfil un “preguntas y respuestas” con sus fans. Este se desarrolló en Twitter, red social donde la artista trataba de dar muestras de su fluido manejo del español sobre los antojos que tenía durante su embarazo.

Entre otras cuestiones Halsey confesó que, durante el embarazo de su hijo Ender, comía diferentes tipos de comida mexicana, donde ensalzó los cereales secos picantes entre uno de sus platos favoritos. Aunque reconoció tener debilidad por los chilaquiles, un plato típico a base de tortillas cortadas, que se cocinan en una salsa picante que puede ser roja o verde.

block me. chilaquiles verdes por vida https://t.co/i6PEHE50Dj

Además, sorprendió a todos redactando varios tuits en castellano, donde hablaba sobre la comida mexicana o su último viaje al país azteca: “Mi discurso ha mejorado significativamente. Superé mi último viaje a México cuando me preguntaban si era nativa. Se dieron cuenta por completo de que no lo soy cuando traté de explicarme jajajaja” reconocía la intérprete de ‘Without Me’.

Pero esta no surgiría por su mejorado manejo del castellano. Una usuaria le comentó a la cantante: “UNA CANCIÓN CON BAD BUNNY POR FAVOR TE LO SUPLICO” a lo que la cantante le respondió: “¿Honestamente? Ha sido discutido”. Esta respuesta causó gran repercusión entre sus seguidores, alcanzando los 3000 retweets y 40.000 me gustas.

honestly? It has been discussed https://t.co/ULpaNZBmc1

