Halsey no decepciona con el lanzamiento de ‘So Good’

Halsey ha vuelto por todo lo alto. La artista finalmente ha podido lanzar su nuevo single, So Good, una canción muy esperada por todos sus fans, que estuvo a punto de no ver la luz. Y todo porque la artista tuvo que batallar contra su discográfica, que no le dejaban lanzarla por un tema de alcance en Tik Tok.

A través de un vídeo publicado en su cuenta Tik Tok, la cantante estadounidense reveló que el lanzamiento de su nuevo single había sido retrasado por la discográfica, después de haberle puesto una condición; convertir la canción en viral en Tik Tok antes de su lanzamiento.

“Básicamente, tengo una canción que amo que quiero lanzar lo antes posible, pero mi sello discográfico no me deja”, expresó la artista en el vídeo publicado. “He estado en esta industria durante ocho años y he vendido más de 165 millones de discos y ahora la compañía dice que no puedo lanzar la canción a menos que puedan fingir un momento viral en TikTok”, añadió.

Finalmente, tras una discusión con la discográfica, So Good pudo ver la luz. El videoclip de la nueva canción de Halsey se publicó el pasado viernes 10 de junio y como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas.

«Creo que esta es la mejor y más grande reacción al lanzamiento de una canción que he visto de ustedes. Estoy realmente mareado. todo esto valió la pena. Tenía el presentimiento de que esto era bueno», expresó la artista tras el lanzamiento de su nuevo single.

Además, la artista quiso dejar claro que la canción no estaba dedicada a una ex pareja: «Chicos, dejen de enviar mensajes de texto a sus ex, esta canción no se trata de un ex que funcionó más tarde! Se trata del amigo que siempre estuvo ahí para mí, del que me di cuenta de que estaba enamorado un día. envíale un mensaje de texto a ese ángel en su lugar!!!!!», escribió en su cuenta de Twitter.