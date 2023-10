El pasado domingo 15 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo debate de GH VIP 8 presentado por Ion Aramendi. De esta forma, conocimos el nombre de los tres candidatos a ser concursantes del reality que se desarrolla en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. La primera en entrar fue Yiya del Guillén y, la segunda, Naomi Asensi.

La que fuera participante de La isla de las tentaciones llegó a este reality pisando fuerte. Al igual que ocurrió con su compañera, Ion Aramendi le preguntó quién era el concursante de GH VIP 8 que más le gustaba. Ella no tardó en responder: «Los que más me gustan como espectadores creo que no los voy a soportar», refiriéndose a Álex y a Laura Bozzo.

A pesar de esa confesión, la ex participante de La isla de las tentaciones dejó claro que estaba dispuesta a conocerles y, por qué no, llegar a tener una buena relación con ellos. Por si fuera poco, Naomi Asensi aseguró que probablemente con quien tenga menos afinidad es con Luitingo: «Habla muy rápido y mucho, y como que te taladra la cabeza».

Naomi: «Creo que no voy a tener afinidad con Luitingo, porque habla mucho y muy rápido y te taladra la cabeza» #GHVIPDBT5 pic.twitter.com/cUg17fOvGs — Gran Hermano (@ghoficial) October 15, 2023

Lo que la joven no esperaba es que los concursantes de GH VIP 8 iban a estar viendo, en directo, su conversación con Ion Aramendi. Es más, se dio cuenta nada más llegar al salón de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. «¿Me habéis escuchado?», exclamó. Esta situación, inevitablemente, provocó las risas no solamente entre sus compañeros, sino también en el plató del reality.

El cantante, nada más ver a Naomi Asensi, reconoció lo siguiente: «Se le ve supersimpática». Laura Bozzo, por su parte, no tardó en tener buenas palabras hacia la ex participante de La isla de las tentaciones, sino también hacia Yiya: «Me encanta la gente que habla de frente. Va a ser espectacular».