‘Grand Prix’ anuncia a sus invitados para hoy, lunes 31 de agosto

Faltan solo dos programas para saber qué pueblo se lleva el título de campeón del Grand Prix del Verano 2026, y esta noche se juega una de las plazas más disputadas de toda la temporada. Polinyà (Barcelona) ya espera rival en la gran final del próximo miércoles, después de certificar su pase con 36 puntos en el casillero, y esta noche sabremos si se medirá a Altura o a Quintanar del Rey, el pueblo que llega como gran favorito de toda la edición. ¿Quién ayudará hoy a los pueblos a dar el salto a la gran final?

La segunda semifinal del programa enfrenta esta noche, a partir de las 21:45 horas, a Altura (Castellón) y Quintanar del Rey (Cuenca), en un duelo por hacerse con el último billete disponible para la gran final del miércoles 2 de septiembre. Quintanar del Rey llega como favorito tras completar la fase clasificatoria en lo más alto de la tabla, con 42 puntos, mientras que Altura buscará dar la sorpresa con el impulso de su equipo.

Melani Olivares y Galder Varas, los invitados de esta noche

La actriz Melani Olivares vestirá la camiseta azul para animar al equipo de Altura. Nacida en Badalona en 1973, Olivares se dio a conocer como presentadora del programa juvenil Leña al mono que es de goma en 1993 (junto a Tony Aguilar), aunque su gran salto a la popularidad llegó como Paz Bermejo en la mítica serie Aída, de Telecinco, papel que interpretó durante casi una década. Con más de 30 años de trayectoria, ha compaginado la televisión (Bajo sospecha, La Embajada, Benvinguts a la família) con el teatro y el cine, y en 2020 concursó también en MasterChef Celebrity.

Quintanar del Rey, de amarillo, contará con el cómico Galder Varas, bilbaíno de nacimiento pero criado en Alicante, donde estudió Comunicación Audiovisual antes de completar un máster en Ficción de cine y televisión. Aunque su idea inicial era dedicarse al cine, terminó encontrando su vocación en la comedia de improvisación, un giro profesional que él mismo ha reconocido en varias entrevistas como algo que ni siquiera buscaba. Hoy recorre España con su espectáculo Esto no es un show, agotando entradas en teatros de toda España y sumando ya más de 2,2 millones de seguidores en Instagram, además de haber escrito para programas como La Resistencia y Comedy Central.

El ganador de este duelo se medirá en la gran final a Polinyà (Barcelona), que ya certificó su pase tras imponerse a Pradejón (La Rioja) en la primera semifinal del pasado 24 de agosto, apadrinado en aquella ocasión por el periodista Javi de Hoyos. La localidad vallesana llega además como uno de los grandes favoritos de toda la edición, con 36 puntos acumulados en su casillero, solo por detrás de los 42 de Quintanar del Rey.

La gran final del Grand Prix del Verano 2026 se emitirá el miércoles 2 de septiembre, también a partir de las 21:45 horas, en La 1, apenas 48 horas después de esta segunda semifinal.

Una bajada de audiencia preocupante con el paso de las semanas

El programa afronta su recta final tras un verano de altibajos en las cifras: arrancó el 13 de julio con su mejor dato de la temporada, un 16,8% de cuota y 1.427.000 espectadores, pero ha ido moderando su tirón con el paso de las semanas, hasta firmar un 13,8% el 17 de agosto y tocar mínimos el pasado 24 de agosto, con un 10,7% de cuota y 837.000 espectadores en la primera semifinal.

Se trata, hay que aclararlo, de un descenso que es habitual cada año. El programa comienza con grandes audiencias, pero el interés se va perdiendo con el paso de las semanas y de las rondas. Es algo complicado de entender, pero ya es una tradición que con la llegada de las rondas decisivas las audiencias se desplomen, como ocurrió la semana pasada. Estos datos deberían hacer que TVE se tenga que plantear el papel de los copresentadores, que no hacen más que espantar a una audiencia que busca la tradición de Ramón García, pero no entiende la función de sus compañeros de plató. Prueba de que no se termina de encontrar a las personas que encajen bien es que desde que se prescindió de Cristinini -la streamer a la que la audiencia se rindió en el regreso del programa- no han parado los cambios en el equipo de copresentadores.