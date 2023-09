Telecinco calienta motores para el estreno de la nueva edición de Gran Hermano VIP. Después de desvelar los presentadores que conducirán la octava edición del reality, Marta Flich fue la encargada de desvelar la fecha de regreso de uno de los mayores éxitos de la parrilla de Mediaset.

Fue a finales del mes de julio, cuando Marta Flich desvelaba el día del esperado regreso de Gran Hermano VIP a Telecinco. La presentadora reveló que el estreno será el próximo 14 de septiembre, de esta forma, este jueves se volverán a abrir las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra.

Por lo tanto, Mediaset seguirá manteniendo los jueves como el día oficial de los realities en la cadena. El grupo de comunicación continúa intentando levantar las audiencias, y el regreso de Gran Hermano VIP es una de sus grandes bazas de cara a la nueva temporada.

💥 FALTAN 💥 3 💥 DÍAS 💥 Vuelva la vida en directo, vuelve #GHVIP8 👁️ pic.twitter.com/qVspGd2fjg — Gran Hermano (@ghoficial) September 11, 2023

En cuanto a los concursantes confirmados hasta la fecha, la presentadora Laura Bozzo y la periodista Sol Macaluso ya han confirmado su presencia en la nueva edición del reality de Telecinco. Mientras que por otro lado, hay nombres que aún no han sido confirmados pero que cada vez suenan con más fuerza.

Entre los nombres que más suenan, El Confidencial ha confirmado la presencia de David Lafuente, ex miembro de la conocida boyband Auryn, así como también suenan fuerte los nombres de la periodista Carmen Alcayde y de Jorge Brazalez, ganador de la quinta edición de MasterChef.

El nombre de Jairo Alonso, ex pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, también suena con fuerza desde hace varias semanas. Según Formula TV, podría ser uno de los concursantes bomba de la nueva edición, no obstante, hasta este jueves no se conocerán las identidades de los concursantes.