Gorka consigue emocionar a Ángel Cristo Jr tras su inesperada decisión en ‘Supervivientes 2024’

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. En ella, no solamente conocimos el nombre del nuevo expulsado definitivo de la edición sino que, además, también fuimos testigos de un fortísimo enfrentamiento entre Marieta y Gorka.

Es evidente que sus presuntos besos continúan dando de qué hablar. Los dos tienen posturas completamente diferentes ante esta situación y no logran ponerse de acuerdo. A pesar de todo, no fue tan mala noche para Gorka ya que consiguió hacerse con el ansiado collar de líder de Playa Condena, mientras que Rubén Torres se convirtió en el líder de Playa Olimpo.

En cuanto a Condena, Arkano tuvo claro que quería nominar a Aurah Ruiz porque la veía tremendamente «individualista». Además, el freestyler quiso sincerarse sobre el motivo por el que sigue teniendo ese pensamiento, a pesar de las semanas: «Es lo que he visto desde el primer día, nunca me faltan razones para nominarla».

Ángel Cristo Jr, por su parte, también nominó a Aurah Ruiz y explicó las razones: «Por sus faltas de respeto y por no tener la humildad de pedir perdón a mí. Hasta ahora no he visto que lo haya hecho con nadie». La siguiente en nominar fue Blanca Manchón, que optó por Arkano: «Aunque me parece una persona muy simpática y es un tío increíble, creo que a nivel de supervivencia es el más flojito y creo que necesita más».

Finalmente, fue el turno de Aurah Ruiz para señalar a uno de sus compañeros y, como era de esperar, escogió a Arkano: «Creo que rapea genial pero estamos aquí para sobrevivir, y no hace nada… solo busca troncos». Por lo tanto, había un empate a puntos entre Arkano y Aurah Ruiz por lo que Gorka, como líder de Playa Condena, decidió que la nominada del grupo fuese la concursante canaria.

Acto seguido, el vasco tomó la decisión de nominar de manera directa a Blanca Manchón, alegando que era la que menos veces se había enfrentado a una nominación. Por lo tanto, Aurah Ruiz y la deportista eran las escogidas por su grupo para enfrentarse a esta nominación, que comparten con Marieta y Pedro García Aguado por parte de Playa Olimpo.

El gesto de Gorka que ha hecho llorar a Ángel Cristo Jr en Supervivientes 2024

Por sorpresa, el vasco decidió ir mucho más allá tras ejercer su papel como líder a la hora de nominar directamente a Blanca Manchón. Se trata de algo que dejó sin palabras a todos los allí presentes, como era de esperar. ¿Qué ocurrió, exactamente? Gorka tomó la firme decisión de entregar su collar de líder y dárselo, de forma simbólica, a Ángel Cristo Jr.

«Nunca hubiera imaginado pero, de verdad, simbólicamente me gustaría darle el papel de líder a Ángel porque, aunque nunca lo hubiera pensado, es el mejor líder que he tenido en toda la aventura y, simbólicamente, se lo quiero dar a él para que lidere esta semana», hizo saber Gorka, mientras se quitaba el collar y se lo entregaba a su compañero.

Como era de esperar, al hijo de Bárbara Rey se le saltaron las lágrimas con este gesto que no esperaba en absoluto: «Gracias, muchas gracias», dijo, sin apenas poder articular palabra de la profunda emoción que sentía. Eso sí, decidió dar la mano a Gorka por el gesto pero, sobre todo, por esas palabras tan bonitas que había tenido hacia él.