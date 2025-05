Ni en La Morajela ni en Chamberí: este es el icónico barrio en el que vive Hiba Abouk con sus hijos

La actriz Hiba Abouk ha iniciado una nueva etapa tras su separación del futbolista Achraf Hakimi, con quien residía en París durante los últimos años. Su regreso a Madrid no solo ha supuesto un cambio de país, también es una declaración de intenciones sobre el tipo de vida que desea construir con sus hijos. En lugar de optar por zonas tradicionalmente asociadas al lujo como La Moraleja, La Finca o el Barrio de Salamanca, ha decidido instalarse en el icónico barrio de Argüelles, una elección que combina historia, comodidad y una gran calidad de vida. Nosotros conocemos todos los detalles.

La vivienda que ha escogido tiene un valor aproximado de dos millones de euros y cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados. Se trata de un espacio amplio, moderno y adaptado para el bienestar familiar. Hiba ha mostrado en redes sociales algunas estancias de la casa, como la habitación de sus hijos, decorada con tonos suaves, estanterías a medida y detalles personalizados que reflejan su dedicación como madre.

El barrio que ha escogido Hiba Abouk

El barrio de Argüelles, perteneciente al distrito Moncloa-Aravaca, es conocido por su atmósfera tranquila y su excelente ubicación. Con una población de unos 24.000 habitantes, combina la tradición de sus calles con una intensa vida cultural y comercial. La calle Princesa, eje vertebrador de la zona, está repleta de tiendas, librerías y cafeterías, y conecta directamente con algunos de los principales centros de ocio y cultura de Madrid, como la plaza de España y la Gran Vía.

Uno de los grandes atractivos de este barrio es su proximidad a extensas zonas verdes como el parque del Oeste, donde se encuentra el Templo de Debod, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Este espacio natural no solo ofrece espectaculares vistas, sino también un lugar ideal para que los niños jueguen, algo que sin duda Hiba ha tenido en cuenta al escoger su nuevo hogar. El entorno también incluye centros educativos de prestigio, transporte público eficiente y una oferta gastronómica diversa.

Argüelles destaca por su oferta de ocio y su ubicación, pero también por haber sido residencia de numerosas personalidades del mundo del arte y la cultura. A lo largo de los años, el barrio ha sido hogar de figuras como Pedro Almodóvar, Maribel Verdú o Antonio Carmona. Actualmente, otras celebridades como Paloma Cuevas o Eugenia Silva comparten vecindario con la actriz, lo que refuerza el atractivo del lugar entre quienes desean mantener un perfil discreto sin alejarse de las zonas neurálgicas de la ciudad.

La elección de Argüelles refleja un enfoque más pausado, familiar y realista por parte de la actriz, que ha dejado atrás el lujo ostentoso de otras zonas para instalarse en un entorno funcional, bello y perfectamente conectado. Este cambio, además de logístico, parece responder a una nueva filosofía de vida centrada en la estabilidad emocional y en ofrecer a sus hijos un entorno seguro. Hiba está más tranquila porque sabe que sus pequeños están en buenas manos. Viven en un barrio seguro, céntrico y cerca de sus centros escolares. Todo es positivo.

Hiba Abouk se asiente en Madrid

La vuelta a Madrid también coincide con un momento profesional clave para Hiba Abouk, quien acaba de protagonizar la serie Eva y Nicole. Este nuevo proyecto simboliza su deseo de seguir creciendo como actriz mientras mantiene la prioridad sobre su vida personal. Estar cerca de su familia, de sus raíces y en un barrio que ofrece todo lo necesario para una vida equilibrada, son elementos que parecen haber guiado su decisión.

Con esta mudanza, Hiba se reafirma como una mujer que ha sabido tomar las riendas de su vida, eligiendo con cabeza y corazón el mejor lugar para comenzar un nuevo capítulo. En Argüelles ha encontrado un lugar donde vivir y un espacio donde reconstruir con firmeza, serenidad y amor su hogar. Su elección demuestra que, a veces, lo verdaderamente valioso no está en las zonas más codiciadas por el mercado inmobiliario, sino en aquellos barrios con alma, historia y calidad de vida auténtica.

Después de haber protagonizado varios escándalos en la crónica social, la actriz ha encontrado la paz que tanto estaba buscando. En su día se le relacionó con Álvaro Muñoz Escassi, pero este romance no llegó a más. Se conocieron gracias a un famoso empresario popularmente conocido como El Turronero. Todo iba bien hasta que el jinete se dejó ver en compañía de Sheila Casas. No obstante, Hiba no tiene ningún problema con Escassi, al contrario. Le desea lo mejor. ¿Le veremos pasear por Argüelles?