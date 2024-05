‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 16 de mayo?

La pasada noche del 16 de mayo Supervivientes 2024 regresó al prime time de Telecinco de la mano una nueva gala. Conducida por Jorge Javier Vázquez, los espectadores fueron testigos del programa número 11 de la edición. Un encuentro donde las emociones no faltaron y en el que se descubrió el nombre del nuevo expulsado de la semana.

Aurah Ruiz, Pedro García Aguado y Javier Ungría eran los concursantes que se disputaban su concurso nada más comenzar la noche. Pero, como es habitual en la temática del reality, uno de ellos fue salvado al principio de la gala. De esta manera, y tras dictaminar la decisión de la audiencia, la concursante canaria fue elegida para quedarse una semana más en Honduras.

Con la salvación de Aurah Ruiz por parte de los espectadores de Supervivientes 2024, Pedro García Aguado y Javier Ungría se exponían en la palestra de nominados finales. Las emociones entre los participantes era notoria, pues ninguno de los dos quería regresar a España todavía.

Antes de revelar el nombre del expulsado oficial, el cual tomaría el relevo de Laura Matamoros, el presentador Jorge Javier Vázquez informó sobre cómo estaba la situación a través de los porcentajes ciegos. De esta manera, el público pudo ver que la decisión era muy clara, pues uno de ellos tenía un porcentaje mayor.

61% y 39% eran los porcentajes de los participantes. «Estoy triste, motivado…una mezcla de sensaciones. Lo que tenga que ser será», manifestaba el ex marido de Elena Tablada al saber que se disputaba su concurso. «La audiencia decide y tenemos la facilidad de llevar las nominaciones al lado positivo», comentó el deportista olímpico, por su parte.

Pedro García Aguado y Javier Ungría se disputan su paso por Supervivientes 2024

Sin ánimos de alargar demasiado la situación, el presentador catalán fue claro. Los espectadores del reality de Telecinco han decidido que el expulsado de la semana sea Javier Ungría. Unas palabras que causaron la euforia en Pedro García Aguado, quien no dudó en agradecer a la audiencia por salvarlo.

Por su parte, Ungría no escondió su alivio. Pues, como había dicho con anterioridad, su cabeza estaba más en España que en las playas de Honduras. Asimismo, Rubén Torres, Gorka Ibarguren y Arkano han corrido hacia él para darle un fuerte abrazo, pues juntos han sido sus mayores confidentes en la isla.

«Ha sido una experiencia tremenda. Soy el único que no había hecho un reality antes, he aprendido de toda la gente con la que he convivido. Me voy siendo mejor persona, espero confirmarlo cuando llegue», dijo Javier Ungría en su discurso final antes de abandonar la Palapa. Asimismo, ha querido enviarle un pequeño dardo envenenado a todos aquellos que lo han tachado de mueble en el concurso.

«Pedro, Arkano los perfiles como los nuestros en un concurso y en la vida real son necesarios», manifestó. «A seguir y a ganar», sentenció. Unas palabras con las que se ganó el aplauso unánime de todo el público presente en el plató y de sus compañeros. De hecho, muchos participantes no dudaron en expresar que se iba una de las mejores personas y compañeros de toda la edición.