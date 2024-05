Aurah Ruiz sufre un preocupante ataque de ansiedad en ‘Supervivientes 2024’: «Necesito irme»

La pasada noche del 7 de mayo Supervivientes: Tierra de Nadie regresó al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de una nueva y prometedora gala. El programa, presentado por Carlos Sobera, le mostró a su audiencia todo lo que ha sucedido en Honduras durante las últimas horas. Un conjunto de situaciones y temas a debatir donde a nadie dejó indiferente el bajón de ánimos que sufrió Aurah Ruiz.

El domingo pasado, día de las madres, la concursante canaria recibió una sorpresa muy especial. Al igual que el resto de participantes con hijos, la superviviente contó con un detalle de su pequeño. Pero, esta sorpresa, lejos de ayudarla y animarla ha seguir adelante, le provocó una enorme nostalgia.

Supervivientes: Tierra de Nadie le ha mostrado a los espectadores una imágenes donde se pueden ver cómo Aurah Ruiz sufre un fuerte ataque de ansiedad donde confiesa sentirse muy mal. «Necesito irme de esta playa, no puedo respirar en esta playa. No me hace feliz nada, quiero irme, quiero que me saquen de aquí», decía mientras lloraba.

Sus compañeros no dudaron en arroparla en todo momento y mostrarle apoyo. Pero, Aurah Ruiz reiteraba que ya no podía más con el reality y que quería volver a casa. Debido a esta situación, el presentador Carlos Sobera le preguntó a la concursante cómo se encontraba.

«Siento cero fuerza mental, me hablas y solo quiero llorar, me siento bastante triste, se supone que el vídeo de mi hijo me tendría que haber dado más fuerza, pero me ha puesto fuera del concurso de cabeza», le explicaba la joven. Unas declaraciones donde afirmaba que su cabeza le había jugado una mala pasada.

Al respecto, el comunicador le preguntó a Ruiz si podían hacer algo por ella para poder ayudarla. «Han hecho todo lo posible, se han portado muy bien conmigo, tanto el equipo como mis compañeros, me están ayudando a intentar superar esto, pero es muy duro y la mente te juega malas pasada y, bueno, al final es una supervivencia mental», respondió la concursante.

Fue entonces cuando Sobera le dedicó unas palabras de ánimo. «Desde aquí, que vemos la participación de todos, pero ahora me centro en ti, nos quitamos el sombrero cada día porque demuestras fuerza física, mental y una capacidad de superación que poca gente tiene dentro y fuera del concurso, ¡vente arriba!», exclamó.

Aurah Ruiz se reencuentra con su padre en Honduras

Unas palabras que emocionaron por completo a Aurah Ruiz, quién agradeció profundamente el gesto del presentador. Pero, la noche se presentaba cargadita de emociones para la canaria. Pues, posteriormente, contó con la visita de su padre.

Entre lágrimas, la concursante abrazó fuertemente a su progenitor y le dijo lo mucho que lo quería. Un tierno momento que dejó a todos los presentes en el plató de Supervivientes: Tierra de Nadie con alguna que otra lagrimilla.