Marieta estalla, como nunca, contra Gorka en ‘Supervivientes 2024’: «Se me han hinchado los ovarios»

El pasado jueves 16 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, descubrimos el nombre del nuevo expulsado definitivo de la edición pero, además, fuimos testigos de un fuerte enfrentamiento entre Gorka y Marieta.

Es más que evidente que sus presuntos besos continúan dando de qué hablar en Supervivientes 2024. Esta bomba, que Kiko Jiménez detonó hace poco más de una semana, sigue dividiendo a ambos equipos. Entre otras cuestiones, continuamos viendo cómo el concursante vasco sigue negando en rotundo los hechos, mientras que la ex participante de La isla de las tentaciones 7 está harta de que se ponga en duda. Tanto es así que dejó algo muy claro en palapa: «Yo no me he lucrado en ningún momento de la situación».

Y añadió: «Si me hubiera querido lucrar no hubiese salido, hubiese seguido yendo a la ventana a cortarle el bigotito, hubiese dormido con él en la esterilla que él me lo ofreció… Entonces, no entiendo lo de ‘la cara de vergüenza’. No lo entiendo», reconoció Marieta frente a todos y cada uno de sus compañeros de Supervivientes 2024.

Lejos de que todo quede ahí, la ex participante de La isla de las tentaciones 7 quiso aprovechar la ocasión para ir muchísimo más allá: «Se me han hinchado los ovarios porque él fue quien vino aquí diciendo que estaba soltero y que a ver qué tipo de chicas habían», espetó, visiblemente harta de la situación.

«Si estás seguro de la relación que tienes fuera, de ti mismo y de las relaciones que formas aquí, primero no formas este circo que has formado y me dices a la cara que no quieres volver a hablar conmigo. No vienes aquí a decir que soy una sinvergüenza», aseguró Marieta, mostrando su enorme enfado con Gorka.

A pesar de la forma en la que Marieta estalló en su contra, el concursante vasco negó en rotundo haber dicho que estaba soltero. La joven dejó claro que éste lo había dicho en su casting de Supervivientes. La que no tardó en pronunciarse respecto a esta situación fue Miri Pérez-Cabrero, al mostrarse molesta por lo que Gorka había dicho que estaba enamorada de él y había decidido pasar de ella: «Existe la amistad entre hombres y mujeres, no reniegues».

El que también quiso pronunciarse para echar un cable a su amigo fue Arkano. El freestyler quiso posicionarse a favor de Gorka, criticando la actitud que estaban teniendo tanto Marieta como Kiko Jiménez ante los presuntos besos. Este paso que ha dado Arkano en defensa del vasco le ha pasado factura en la convivencia, sobre todo desde que el andaluz le señaló de haber visto también esos besos y haber optado por guardar silencio.